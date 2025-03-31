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海邊散步「愛犬叼回詭異黑骨」　專家一看：2萬年化石

▲▼海邊散步「愛犬叼回詭異黑骨」　專家一看：2萬年化石。（圖／翻攝Reddit）

▲塔瑪斯的愛犬，從海灘上叼回「詭異黑骨」。（圖／翻攝Reddit，下同。）

記者吳美依／綜合報導

荷蘭一個家庭帶著愛犬到海邊散步，狗狗卻叼回一塊外型怪異的「黑色骨頭」。18歲飼主塔瑪斯（Tamás）把這個發現分享到網路論壇Reddit，最後經過專家研判，這很可能是一塊來自2萬多年前的化石。

塔瑪斯10日在Reddit化石版分享了「黑色骨頭」的照片，其尺寸竟與他的手掌一樣大，內部還有一些空洞，「剛剛在荷蘭的海灘上發現了這個。看起來像顆牙齒。有人知道這是什麼嗎？」

這篇貼文引發熱烈迴響，有人猜測那是樹懶的爪子、鯊魚的牙齒，甚至是翼龍的腳趾。最終，一名動物考古學家解答，這是一塊獸角化石，可能來自生活在末次冰盛期（Last Glacial Maximum）的歐洲野牛。另一名鄉民指出，一些獸骨化石，確實很可能被沖上歐洲北部或英國東部的海岸。

末次冰盛期距今約2.65萬至1.9萬年前，當時北半球大片陸地被冰覆蓋，全球氣候乾燥，氣溫也比現在低了許多，大量水分都被儲存在冰川和冰蓋，因此海平面比現在低了120至135公尺。 

▲▼海邊散步「愛犬叼回詭異黑骨」　專家一看：2萬年化石。（圖／翻攝Reddit）
 

塔瑪斯接受美媒《新聞周刊》採訪時說，他跟家人帶著狗狗出門，來到距離阿姆斯特丹約1小時車程的「朗赫費爾德斯拉赫」海灘（Langevelderslag beach），享受美好天氣，未料有了驚人發現。

塔瑪斯回憶，「我看到我的狗叼著什麼東西跑向我，我以為那只是一根棍子，甚至把它扔了出去，這樣牠就可以玩傳接遊戲了。」但他稍後仔細一看，很快意識到「它真的很像化石」，於是決定帶回家，並且找出解答。

在獲得動物考古學家的解釋之後，塔瑪斯已把照片寄到荷蘭最大自然歷史博物館「自然生物多樣性中心」（Naturalis Biodeversity Cennter），毛遂自薦，「如果它能夠在博物館展出，就太棒了。不然，我想我會做一個木頭小架子，把它擺在我的房間裡。」他也非常感謝狗狗叼回化石，「多麼酷的發現啊！」

他撿到「超堅硬怪石」以為是黃金　送鑑定一看結果更驚喜 

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