海邊散步「愛犬叼回詭異黑骨」　專家一看：2萬年化石

▲塔瑪斯的愛犬，從海灘上叼回「詭異黑骨」。（圖／翻攝Reddit，下同。）



記者吳美依／綜合報導

荷蘭一個家庭帶著愛犬到海邊散步，狗狗卻叼回一塊外型怪異的「黑色骨頭」。18歲飼主塔瑪斯（Tamás）把這個發現分享到網路論壇Reddit，最後經過專家研判，這很可能是一塊來自2萬多年前的化石。

塔瑪斯10日在Reddit化石版分享了「黑色骨頭」的照片，其尺寸竟與他的手掌一樣大，內部還有一些空洞，「剛剛在荷蘭的海灘上發現了這個。看起來像顆牙齒。有人知道這是什麼嗎？」

這篇貼文引發熱烈迴響，有人猜測那是樹懶的爪子、鯊魚的牙齒，甚至是翼龍的腳趾。最終，一名動物考古學家解答，這是一塊獸角化石，可能來自生活在末次冰盛期（Last Glacial Maximum）的歐洲野牛。另一名鄉民指出，一些獸骨化石，確實很可能被沖上歐洲北部或英國東部的海岸。

末次冰盛期距今約2.65萬至1.9萬年前，當時北半球大片陸地被冰覆蓋，全球氣候乾燥，氣溫也比現在低了許多，大量水分都被儲存在冰川和冰蓋，因此海平面比現在低了120至135公尺。