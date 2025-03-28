快訊／柯文哲等4被告已羈押7個月　北院裁定「再延押2個月」

▲台灣民眾黨前主席柯文哲被控於台北市長任內涉收賄、圖利京華城改建容獎案，目前羈押禁見中。圖為他在押期間被戒護出席父親告別式現場。（資料照／民眾黨提供）

記者黃哲民、劉昌松／台北報導

台北地院審理台灣民眾黨前主席柯文哲等人所涉收賄、圖利京華城改建容獎，以及公益侵占政治獻金等案，日前提訊在押的柯與大帳房李文宗、台北市議員應曉薇及威京集團主席沈慶京，調查4人有無延押必要，4人均請停止羈押，柯當庭再三保證「我絕對不會逃亡」，北院今（28日）做出裁定。

北院指出，柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗均自民國114年4月2日起延長羈押2個月，並禁止接見、通信。沈慶京具保停止羈押之聲請駁回。

另柯文哲律師團透露柯出現血尿、嘔吐等症狀，疑似是急性腎損傷，並於昨(27日)下午3時許遞狀紙到北院收發室，向法官聲請具保停止羈押，並未在此次裁定，院法將另行審理再做出裁定。

柯文哲等4名在押被告起訴移審後第1次羈押期限，將在下月（4月）1日到期，北院合議庭上周四（20日）同日提訊4人，分別進行準備程序與延押訊問。檢方主張4人均涉犯貪污重罪、犯罪嫌疑重大，且分別有逃亡、勾串滅證之虞，建請延長羈押禁見。

柯文哲不認罪，庭訊連說數次「我絕對不會逃亡，就算死在裡面（看守所）也不會逃」、「我跑了，民眾黨就垮了」，他更強調沒必要勾串，因檢方起訴證據「沒多少，有什麼好串供的」。律師表示柯近期就醫、半夜睡覺被痛醒，還出現血尿症狀，請法官別讓羈押消磨柯的意志力、限制他的防禦權。

▲威京集團主席沈慶京被控行賄柯文哲1710萬元護航京華城改建容獎案，目前羈押禁見，屢求交保治病。（資料照／記者林敬旻攝）

沈慶京不認罪，批檢方用「湊」的方式冤枉他，他拒絕配合檢方陷害柯P，檢方「就要把我搞死」，他長期捐助應曉薇做公益或贊助選舉，「跟莫名其妙的政治獻金無關」，並指稱看守所內環境髒、細菌多，他罹患多病持續惡化、身上的腎臟造廔管有反覆感染危及生命之虞，他在看守所6度莫名發抖，還解出方糖狀血便，求交保就醫。

應曉薇堅稱自己「只做了民意代表該做的事」、絕無貪污，也沒為京華城案施壓或責罵承辦官員，她淚求蒞庭公訴的2位女檢察官要有「女人同理心」，讓她回家照顧近百歲的老母。律師主張應曉薇在押期間多次暈眩昏倒、醫師建議詳細檢查，請求法官准予交保佩戴電子腳環代替羈押防逃。

▲台北市議員應曉薇否認收賄施壓官員護航京華城改建容獎案，目前羈押禁見中，求交保回家照顧老母。（資料照／記者屠惠剛攝）

李文宗否認與柯文哲共謀公益侵占競選總統的政治獻金，聲稱販賣募款小物、KP SHOW演唱會門票等收入，均開立發票，是商業活動卻被當成政治獻金，他自認無逃亡與勾串滅證之虞。律師團替李主張沒必要延押，對於檢方將「橘子」許芷瑜未到案列為李延押理由，律師團強調李跟許無共犯關係，檢方的主張跟起訴內容不符。

▲柯文哲的高中同學兼大帳房李文宗，否認共謀公益侵占政治獻金，目前羈押禁見中。（資料照／記者湯興漢攝）

台北地檢署去年（2024年）8月27日拘提企圖搭機離境的應曉薇，開啟京華城案與政治獻金案一系列搜索約談，柯文哲等4名在押被告在偵辦期間被羈押禁見約4個月，去年12月26日起訴移審北院，4人均2度獲承審合議庭准許高額交保，但高院採納檢方抗告理由，都撤銷發回更裁。

北院合議庭最後基於「尊重審級制度」等理由，今年（2025年）1月2日改裁定柯文哲4人羈押禁見，起訴移審後第1次羈押期限為3個月，之後延押每次各為期2個月。