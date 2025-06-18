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解放軍三航艦時代到來！　殲-35上艦彈射....「福建號」下半年將服役

▲▼解放第3艘航空母艦福建號於2022年6月17日正式下水，昨日福建號下水屆滿3周年。（圖／翻攝自新華社） 。

▲解放第3艘航空母艦福建號下水滿3周年。（圖／翻攝自新華社） 

軍武中心／台北報導

中國第三艘航空母艦「福建號」在下水三週年之際，根據大陸《央視》17日報導，在完成8次海試後，「福建號」已進入服役前的最後評估階段，最快將於今年內正式服役。這艘備受矚目的航艦不僅象徵著中國邁入三航母時代，更是全球首艘採用電磁彈射技術的常規動力航母。

福建號的設計與技術。滿載排水量超過8萬噸的福建號，採用平直式全通飛行甲板，並配備三條電磁彈射器與攔截索，該艦於2022年6月17日下水，截至2024年5月，該艦已完成八次海上試航，累計出海超過100天，並進入服役前的最後評估階段，時間極有可能是「七一」中共黨慶、「八一」建軍節、或是「十一」，另外也不排除選在9月3日的抗日戰爭勝利紀念日。

▲▼中國第三艘航空母艦「福建艦」福建號。（圖／翻攝自微博／自由之路明羽佳）

▲中國第三艘航空母艦「福建艦」福建號。（圖／翻攝自微博）

根據《央視》報導，福建號在今年的海試中，完成包括艦載機電磁相容性測試及殲-35匿蹤戰機的彈射起飛作業，中國軍事專家魏東旭對此指出，福建號的電磁彈射技術可能已經超越美國，成為全球領先的技術之一。

根據報導，福建號的艦載機聯隊將包括殲-15T（彈射版殲-15）、殲-15D電戰機、新一代殲-35匿蹤戰機及空警-600預警機。其中，殲-35因其較小的尺寸與可折疊機翼設計，被認為有助於增加艦載機數量與出勤能力。

據了解，中國的航母發展遵循「三步走」策略：從改裝前蘇聯航艦的遼寧號（001型）作為訓練平台，然後以此為基礎，國造也是滑跳式的山東號（002型），緊接著跨越到自主研發、採用電磁彈射技術的福建號（003型）。

未來，福建號正式服役後，解放軍海軍將採取「一艘執勤、一艘待命、一艘維修」的輪替模式，確保在重點海域的持續存在，這也意味解放軍具備在台海、南海及西太平洋等多個關鍵海域同時運作航艦的能力，並進一步推動其「反介入/區域拒止」（A2/AD）戰略。

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