5歲女兒感冒嘴唇發紫父母急求助　南警開道「5分鐘」完成送醫

記者林東良／台南報導

台南市警永康分局鹽行派出所警員楊金翰、陳泓均，3月29日晚上9時19分許，接獲曾姓男子進所向員警表示車上5歲女兒因感冒多日未癒，剛突然發現女兒雙腿及嘴唇發紫，情況危急需立即送醫，警方獲悉馬上以警車開道協助送醫，讓女童及時就醫治療。

▲台南市警永康分局鹽行派出所警員楊金翰、陳泓均，據報協助以警車開道，協助5歲女童及時就醫治療。（圖／記者林東良翻攝，下同）

曾男向警方表示，他原本欲自行開車至奇美醫院，但當時正值車流量巔峰時段，前往奇美醫院的中華路、中正南路路段交通堵塞，駕車途經鹽行派出所時心急之下請求警方提供協助，楊、陳2員擔心錯失幼童黃金救援時間，義不容辭即刻出勤協助開道。

員警立即駕駛巡邏車開道護送女童送醫救治，一路開啟警示燈鳴放警笛，以最快速並安全方式將曾男一家帶往奇美醫院，原本前往醫院的路程在交通尖峰時段需耗費15分鐘以上，但在員警護送下將路程時間縮短至5分鐘內，到院後院方醫護人員接手，曾男對於員警平安護送女兒就醫頻頻道謝，感謝員警熱心幫忙方能讓女兒獲得即時治療。

永康分局分局長顏勤峰表示，本案楊、陳2員反應迅速處置明確，將心比心開道即刻救援協助女童就醫，方能讓幼童避免永久傷害，另外提醒民眾若遇親友身體不適需緊急救護，應立即撥打電話向119救護人員尋求協助，把握任何一分一秒黃金救護時間，以提升最大的救護成效。