債務糾紛從太平追車到北屯　台中球棒猴猛砸賓士6人遭逮

記者白珈陽／台中報導

台中市23歲陳姓男子與29歲朱姓男子有債務糾紛，陳男日前夥同5名同伴，驅車追逐朱男車輛，一路從太平區追到北屯區一處停車場，下車後持球棒猛砸朱男的賓士車，警方獲報循線逮獲陳等6人，警詢後依妨害秩序、妨害自由、毀損等罪嫌移送法辦。

▲朱男賓士車遭陳等人持球棒猛砸，車窗破裂。（圖／民眾提供）



近日網路流傳一段畫面，一夥人在馬路上想攔下一輛白色賓士，將車直接堵在路中央，數人拿著球棒追趕，但賓士找到空隙逃走，持球棒的幾人也立刻上車追車尾隨。

▲持球棒的一夥人上車追趕賓士車。（圖／民眾提供）



影片內容發生地點為台中市太平區，太平警分局指出，該行車糾紛發生日期是2月12日晚間9時許，有關涉嫌危險駕駛部分，將依道交條例製單舉發，最高可處3萬6000元罰鍰，並吊牌照6個月。

不過，這起行車糾紛還有後續，持球棒的一夥人追逐白色賓士，追到了台中市北屯區文心路四段一處停車場。

第五警分局調查，陳男與朱男有債務糾紛，雙方先於太平區旱溪西路發生行車糾紛，後續陳男夥同洪男（24歲）、楊男（21歲）、林男（26歲）、林男（24歲）、蔡男（24歲）等5人，在文心路四段停車場攔截朱男車輛，持球棒下車毀損朱車，當時朱的車內還有趙姓妻子，整起案件無人受傷。

案發當日警方循線將洪等6人查緝到案，朱男對洪等人提告毀損等罪，全案移請台中地檢署偵辦。