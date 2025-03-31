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「如果再選一次，我不一定會來」　台人在泰國災後的自白

綽號發哥、今年43歲的台灣人陳先生目睹了地震發生時的恐慌潮。

▲綽號發哥、今年43歲的台灣人陳先生目睹了地震發生時的恐慌潮。

圖文／鏡週刊

綽號發哥、今年43歲的台灣人陳先生目睹了地震發生時的恐慌潮。他指著曼谷市中心阿索克（Asok）區天橋的一句標語「曼谷是宜居城市」，說：「泰國適合來旅遊、花錢，但不適合來投資買房和生活。」

「發生地震這樣的災害，政府機構亂成一團。」發哥說，泰國防災著重火、水，像今年初清邁、清萊發生水災，有應變小組和專業設備（如救生艇），民間組織非常多，動員很快，但是對地震毫無概念，不知如何應對。他回憶，地震發生後，曼谷街頭像末日，人們逃出建物，像羊群般擠在滿路上或躲到橋下，很多人在哭，臉上表情充滿驚恐，交通號誌大亂，馬路上塞滿人車，賣場中還有老人家癱軟，當場嚇死，「泰國政府要加強社會教育如何應對地震，否則就像台灣人也不知如何應對龍捲風。」

泰國房屋過往沒有考量耐震標準，這次地震後，他觀察，屋損情況以建築品質不佳的公寓房型為重災區。「我的同事、朋友們有一半全部搬走，不敢住在公寓，擔心自己的房子會垮掉。」

發哥受友人之託實地勘查、評估災損，發現房柱裂掉、結構嚴重受損。「我比較震驚的是那是5年內新建案，在匯狂區，房型是套房，一房一廳，15樓、不算太高，住戶很多都是華人，他目前希望跟保險公司索賠，但保險可能沒有包含地震災損，因為泰國地震很少。現在也賣不掉，朋友恐怕求助無門。」他壓低聲音說：「那是中國建商蓋的房子。」

他認為未來曼谷房市會受到非常大影響，「會有很多二手房拋售，現在的地震裂痕可能用水泥補一補再出售，就像泡水車，購屋者要很小心。」根據泰國房地產資訊中心，2024年外國人購買泰國公寓，中國人最多，台灣人排名第四，成交量達31.4億泰銖，平均每間成交價格530萬泰銖。但發哥語重心長：「網紅名人來泰買房過慢生活，都是房地產商的噱頭。」

發哥過去在台北市政府當基層公務員7年，發現福利、補助一直縮減，要幹到退休實在毫無優勢。因為喜歡泰國的緩慢生活步調、自學泰文2年，精通聽說讀寫，會在外事警察訊問泰籍逃逸外勞時義務幫忙翻譯，因此考慮到國外發展，2015年乾脆辭掉公務員，隻身來泰，在南部濱海郊區羅勇府幫泰籍華裔的老闆管理金屬零件工廠，員工大半是緬甸人。2019年老闆過世，2020年Covid疫情爆發後工廠賣掉，發哥反而定居在泰國，轉做古董買賣。

發哥說自己定居泰國後，5年沒回台灣了，他很少有機會說中文，一開口說中文，反而帶著泰國腔濃濃鼻音：「我當時在曼谷以外國人身分買公寓，價格很便宜，房地產業者會說服你投資報酬率很高，表面上投入200萬泰銖買房，出租後每個月能賺1萬元租金，但這是理想，還不包括管理、維修的費用。外國人只能買公寓，自住率很低，但出租也賺不到什麼錢，現在房價有價無市，根本脫不了手。」

【緬甸強震】「如果再選一次，我不一定會來」──一位台人在泰國災後的自白

▲發哥指著曼谷市中心阿索克（Asok）區天橋的一句標語「曼谷是宜居城市」，說：「泰國適合來旅遊、花錢，但不適合來投資買房和生活。」

發哥認為，房市反應了泰國經濟太依賴中國的後果，像是中國的小老弟。「泰國人普遍對中國的印象很好，甚至認為台灣是中國的。中國對泰國的滲透很深，輿論被控制，例如之前藝人王星赴泰卻被帶到緬甸詐騙園區，這個新聞在泰國網路是看不到的。」

但這次地震，中國建商承建的政府審計部大樓倒塌，引爆了泰人對中國的不信任。「只有這棟樓倒塌，絕對有大問題，網路輿論認為背後有貪污腐敗，開始檢視其他中國建設公司蓋的房子。」

官商勾結、貪污腐敗是地震後我們採訪中頻繁聽到的關鍵詞，但沒有證據顯示貪污存在。發哥有切身體驗：「一直到去年，我都被警察勒索過，我有時騎車貪快，會騎上高架橋，兩個警察把我攔下，一個扮黑臉，一直找我麻煩，把我的安全帽、手機、藍牙耳機全部收走，確定我身上沒有錄音錄影設備後，另一個警察扮白臉，說我是外國人，會幫我處理，暗示問我身上有多少錢？我把2千元現金夾在護照遞給他，他用身體擋住監視器鏡頭，警察查了護照，說：『我知道你住哪裡，你很懂事。』」

這不是單一經驗。發哥說，他還只是個觀光客時，曾因在街上抽菸、丟煙蒂，被警察帶進巡邏點小站並錄影拍攝，被恐嚇若不繳錢無法出境，警察直接查看他皮夾中的現金數量，然後警察雙手食指交叉，比了個「十」，暗示10張1千元鈔票，「我只好給他1萬，他們就跟黑道一樣。這個國家最底層就這樣，你覺得上面的人會怎麼樣？」

發哥目前在有泰籍伴侶，或許是因為這樣，他仍然留在泰國。但最後他說：「如果再給我一次選擇機會，我不一定會來泰國。」


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