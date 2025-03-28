　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

《人生切割術》剪接師：Mac介面比 PC 好用太多！

記者蘇晟彥／綜合報導

美國驚悚影集《人生切割術》第二季在Apple TV+上熱映，總剪接師 Geoffrey Richman在分享這部在全球引起討論的影集是如何透過Mac剪接而成，他強調，自己大多數的剪接工作都是在 Mac 上完成的。他說，「我覺得 Mac 的介面比 PC 好用太多了。作業系統的整體設計操作起來更順手。在 Mac 上，我可以迅速切換不同 app。」

▲▼ 人生切割術 。（圖／蘋果提供）

 三度獲得艾美獎提名的該劇真實剪接師之一 Geoffrey Richman 表示：「真的很好笑。ORTBO 那段影片的跳接和故障感，感覺像是米爾奇克 (Tramell Tillman 飾) 在他辦公室後方的小房間裡，和黃小姐 (Sarah Bock 飾) 一起匆匆剪出來的。」

Richman 本人的經驗截然不同。他在布魯克林 Park Slope 自家剪接室的 iMac 前，與監製暨導演班史提勒等同事密切合作，一同打造出這部視覺與聽覺效果俱佳、打破類型界線、不折不扣的熱門影集。米爾奇克也許可以隨意使用迴紋針和慶祝用的哈密瓜拼盤，但他絕對無法使用 Richman 所倚賴、以 Mac 為核心的專業剪接配置。在剪接第二季最終集〈冷港〉時，Richman 的 Mac 生態系，包括 iMac、Mac mini 和 MacBook Pro，顯得更加不可或缺。Richman 表示，這是整季中最難剪接的一集。

Richman 表示：「在剪接最終集時，我們嘗試了各種結構安排，也測試了許多不同的畫面呈現方式。過程中源源不絕地產出各種想法，而我的 Mac 設備讓整體流程非常順暢。」他接著說：「剪接行進樂隊那一段時，我們有大約 70 個機位與鏡頭可以挑選，所以我們把它們同步成一個多機位剪檔，畫面以 3x3 的方式分成九格顯示。能夠即時同時播放九個視角，並快速切換各種選項，真的大大幫助我們在每個當下找到理想鏡頭。」

▲▼ 人生切割術 。（圖／蘋果提供）

Richman 唯一與路曼團隊有共鳴的地方是，他每天工作時也要「下樓」，就像劇中由 Adam Scott 飾演的主角馬克史考特一樣。他在自家公寓的下層樓剪接，使用 iMac 遠端連線到另一台 Mac mini。這台 Mac mini 執行業界標準的剪接軟體《Avid》，主機位於曼哈頓 West Village 的後製工作室。

Richman 相當熟悉這樣的作業環境。他說自己大多數的剪接工作都是在 Mac 上完成的。他說：「我覺得 Mac 的介面比 PC 好用太多了。作業系統的整體設計操作起來更順手。在 Mac 上，我可以迅速切換不同 app。」這樣的配置也很適合不一定總是在同一張桌子上完成的工作。雖然 Richman 和節目的其他剪接師都是遠端作業，但他有時會到片場去，那裡也設有配備 iMac 的剪接室。他也會把 MacBook Pro 帶到現場，以便在需要時快速參考剪輯版本。

「我可以在筆電上作業，也可以在 iMac 上作業；我可以在後製工作室工作，也可以在班的辦公室工作。只要我登入自己的帳號，我所做的所有事情都會同步顯示在每個地方，」Richman 說。他很欣賞 iCloud 和「接續互通」所帶來的無縫資料共享與裝置協作功能。「有時我躺在床上突然想到什麼，就會拿起 iPhone 打字記下，隔天這些內容就會顯示在桌機上的『備忘錄』app 裡。我覺得 Mac 的這一點很方便，不需要去思考自己當下是在使用哪一台裝置。」

剪接〈悲傷谷〉時，Richman 曾前往該集拍攝處，紐約州北部、覆滿白雪的 Minnewaska 州立公園保護區探班班史提勒。當時他就是仰賴 MacBook Pro 的效能、便攜性與卓越的電池續航力。Richman 也很欣賞 MacBook Pro 提供多種連接埠，包括對剪接協作很重要的 HDMI 埠。他說：「我帶著 MacBook Pro 到班下榻的地方，接上他的電視，直接用筆電剪接，完全沒問題。」

他也很喜歡 Mac 上執行多工處理的便利性。他說：「我喜歡把整天會用到的所有東西都一直開著。我會同時開著《Avid》、『備忘錄』app、《Slack》、『郵件』、『訊息』、『行事曆』和 Safari，這些都一直開著在背景運行，而我很喜歡可以用捷徑叫出『指揮中心』，切換到另一個 app。」

多工處理是 Richman 工作的重要一環，因為他有時會在整集還未剪完前，先和班史提勒一起處理某些片段，例如第二季最終集裡的「生產小屋」場景。

Richman 說：「我每剪完幾段，就會先傳給班看，聽聽他初步的回饋。他有時會用電子郵件傳筆記給我，有時我們會直接通話討論，然後我就可以再剪一個新的版本，還沒剪完整集就在途中更新特定片段。這樣我們才能確保彼此始終走在同一條路上。」

▲▼ 人生切割術 。（圖／蘋果提供）

影集的配樂也會與剪接同步進行。Richman 在剪接期間會經常與影集作曲家 Theodore Shapiro 聯繫。如果 Shapiro 在下班後傳來音樂 cue，Richman 往往等不及隔天再聽，會立刻用 MacBook Pro 或 iPhone 搭配 AirPods Pro 2 來聆聽。
Richman 表示：「音樂是讓影集更上一層樓的重要元素。你甚至可以單靠配樂就讓一個場景氣氛變得更黑暗。即使畫面看起來輕鬆明亮，音樂卻能直接把觀眾帶入與螢幕表象截然不同的角色內心情緒。」

Shapiro 為最終集創作了兩首行進樂隊演奏曲目，而這一集的剪接工作需要極為高度的協調。Richman 在 iMac 上作業時，必須確保畫面中的樂器演奏動作與音樂精準同步，同時還要打造出整季節奏最緊湊、張力最強的片段之一。光是整理行進樂隊演奏的影像素材就花了一週以上的時間，而且，每個時間點都有許多個鏡頭與拍攝版本要選擇，等於有數百種剪接可能。

他說：「那些片段我絕對是會在 iPhone 上記筆記，然後，為了換個角度思考，會改用 MacBook Pro，在沙發上或床上草擬想法，最後再把這些構想帶回 iMac 上實作。」對觀眾而言，最終集呈現出更高的風險、更多關於路曼神祕內部運作的線索，還可能讓人對行進樂隊產生更陰森的印象。對 Richman 而言，最終集則是一大挑戰，也帶來豐碩的成就感。他表示：「就是說，行進樂隊的那幾場戲真的非常難剪。但我又會遲疑，因為像最終集這種大量調整結構的工作，其實是我特別享受的部分。所以雖然難，但也非常有成就感，而且很好玩。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
634 2 6205 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
麗寶集團董事長吳寶田父女無保請回！
白沙屯媽祖進香跟走就好「為何要報名？」資深信徒曝原因：差很多
澤倫斯基突語出驚人「普丁很快就會死」！
楊梅休息站車禍　BMW休旅「連撞6車」現場畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

《人生切割術》剪接師：Mac介面比 PC 好用太多！

蘋果又出包！大批用戶Apple ID無法登入　官方曝解方

LINE推「再次登入」新功能　即時搶救被盜帳號

iPhone mini走入歷史？外媒曝蘋果無計劃推出新款

轎車猛衝停等區　2機車倒地...落跑又撞自小客

金秀賢疑似要求性關係：想抱著睡　16歲金賽綸傻回「等我想做再做」

Melinda挺孕肚首露臉！ 被問楊祐寧「7胎宣言」XD

#洪淨 #中捷 砍人突當庭下跪致歉！受害者父親怒斥：噁心八點檔

【2度崩潰】正妹實況主遭蟑螂爬胸口　嚇哭飆三字經QQ

玥熹再談小優心死　「從此就是陌生人」

金秀賢傳「情趣內衣」給金賽綸　《橫豎》公開影片：大家來評斷

#魏如萱 現場表演遇蟲爬身上　驚嚇甩手！下秒唱到大爆笑

高雄排毒一條街被抄！深Ｖ超兇狂吸客　警掀拉簾老司機秒軟

民進黨團貼「通緝令」！ 韓國瑜被問去哪 笑回：耳朵被妳吼傷

《人生切割術》剪接師：Mac介面比 PC 好用太多！

蘋果又出包！大批用戶Apple ID無法登入　官方曝解方

LINE推「再次登入」新功能　即時搶救被盜帳號

iPhone mini走入歷史？外媒曝蘋果無計劃推出新款

台北男租BMW開車買貢丸　衝進楊梅休息站「連撞6車」賠慘了

比爾蓋茲預言「AI十年內取代人類」！醫生老師也不保　剩3職業倖存

《人生切割術》剪接師：Mac介面比 PC 好用太多！

送愛心便當「香腸配3菜」遭新北里民嫌棄寒酸　業者超委屈

麗寶集團內線交易案　董事長辦公室主任30萬交保！妻子也涉案

好奇吸喪屍煙彈！少年上癮「斷片昏迷」跑路　爸媽被討債心碎報警

肚子痛爆　5歲女童「糞便炸裂擠到肺」！醫照X光傻了

范斯突訪格陵蘭惹怒當地　觀光熱卻意外爆棚

中國新凱來號稱可生產5奈米晶片　產品命名「阿里山」

鍾明軒發聲！嘆遭斷章取義「同行推波助瀾」吐心聲：以為能被理解

金秀賢傳「情趣內衣」給金賽綸　《橫豎》公開影片：大家來評斷

3C家電熱門新聞

Apple ID 爆登入災情　官方曝解方

LINE推「再次登入」新功能

開車不分心 ！ETtoday語音新聞再升級

快訊／蘋果深夜突發重要更新

Apple Watch將配備鏡頭與AI功能

iPhone mini走入歷史？

Nothing Phone (3a) 1.3萬開賣

iOS 19 預計迎來重大視覺變革

蘋果WWDC2025時間出爐

剛宣布停產！Chromecast爆全球災情

網路監視器怎麼選　專家提4撇步

Lenovo AI 筆電、平板系列新品！

「Word入門10招」不藏私　動滑鼠就超威風

不要再貼膠帶留票根了！這樣才對

更多熱門

相關新聞

蘋果「環視（Look Around）」新用途

蘋果「環視（Look Around）」新用途

蘋果公司近期公布了一項計畫，將透過其地圖服務中的「環視（Look Around）」功能，利用照片數據來訓練人工智慧模型，展現了其在技術創新方面的堅定承諾。這項功能類似於Google的街景服務，旨在讓使用者能以高解析度瀏覽街道影像。

iPhone mini走入歷史？

iPhone mini走入歷史？

iOS 19 預計迎來重大視覺變革

iOS 19 預計迎來重大視覺變革

Apple Watch將配備鏡頭與AI功能

Apple Watch將配備鏡頭與AI功能

延長iPhone電池壽命必學6招！

延長iPhone電池壽命必學6招！

關鍵字：

Apple

讀者迴響

熱門新聞

家寧道歉7天首露面「PO自拍化妝片」　IG遭洗版狂罵

抱病妻從14樓窗戶往外丟　她全身骨碎慘死

白沙屯進香為何要報名？」資深信徒曝原因：差很多

即／瑞豐夜市炒麵店發生火警　火焰點燃抽油煙機

獨／全台最大「我家牛排」分店4／1開幕　首周「姓名中1字」打8折

金秀賢酒醉拍「情趣內衣褲」傳給金賽綸

人夫激戰女下屬20次　她「好想要」自拍淫片洩姦情

大腸癌早期無感　醫示警「7徵兆」：有症狀都已中晚期

澤倫斯基突語出驚人「普丁很快就會死」

吳寶田父女無保請回　麗寶：全案配合調查

國軍桌曆正妹士官出事了　變幽靈人口慘被判刑

《戀愛兄妹》允荷、允載宣布分手

軍士官涉綠能貪瀆！1人收押3人20至50萬交保

郁方罕爆怒發23字「必須關到X」　網猜：姓氏有顏色的

即／新竹市回收工廠火警　濃煙密布火光沖天

更多

最夯影音

更多

轎車猛衝停等區　2機車倒地...落跑又撞自小客

金秀賢疑似要求性關係：想抱著睡　16歲金賽綸傻回「等我想做再做」

Melinda挺孕肚首露臉！ 被問楊祐寧「7胎宣言」XD

#洪淨 #中捷 砍人突當庭下跪致歉！受害者父親怒斥：噁心八點檔

【2度崩潰】正妹實況主遭蟑螂爬胸口　嚇哭飆三字經QQ

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面