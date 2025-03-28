《人生切割術》剪接師：Mac介面比 PC 好用太多！

記者蘇晟彥／綜合報導

美國驚悚影集《人生切割術》第二季在Apple TV+上熱映，總剪接師 Geoffrey Richman在分享這部在全球引起討論的影集是如何透過Mac剪接而成，他強調，自己大多數的剪接工作都是在 Mac 上完成的。他說，「我覺得 Mac 的介面比 PC 好用太多了。作業系統的整體設計操作起來更順手。在 Mac 上，我可以迅速切換不同 app。」

三度獲得艾美獎提名的該劇真實剪接師之一 Geoffrey Richman 表示：「真的很好笑。ORTBO 那段影片的跳接和故障感，感覺像是米爾奇克 (Tramell Tillman 飾) 在他辦公室後方的小房間裡，和黃小姐 (Sarah Bock 飾) 一起匆匆剪出來的。」

Richman 本人的經驗截然不同。他在布魯克林 Park Slope 自家剪接室的 iMac 前，與監製暨導演班史提勒等同事密切合作，一同打造出這部視覺與聽覺效果俱佳、打破類型界線、不折不扣的熱門影集。米爾奇克也許可以隨意使用迴紋針和慶祝用的哈密瓜拼盤，但他絕對無法使用 Richman 所倚賴、以 Mac 為核心的專業剪接配置。在剪接第二季最終集〈冷港〉時，Richman 的 Mac 生態系，包括 iMac、Mac mini 和 MacBook Pro，顯得更加不可或缺。Richman 表示，這是整季中最難剪接的一集。

Richman 表示：「在剪接最終集時，我們嘗試了各種結構安排，也測試了許多不同的畫面呈現方式。過程中源源不絕地產出各種想法，而我的 Mac 設備讓整體流程非常順暢。」他接著說：「剪接行進樂隊那一段時，我們有大約 70 個機位與鏡頭可以挑選，所以我們把它們同步成一個多機位剪檔，畫面以 3x3 的方式分成九格顯示。能夠即時同時播放九個視角，並快速切換各種選項，真的大大幫助我們在每個當下找到理想鏡頭。」

Richman 唯一與路曼團隊有共鳴的地方是，他每天工作時也要「下樓」，就像劇中由 Adam Scott 飾演的主角馬克史考特一樣。他在自家公寓的下層樓剪接，使用 iMac 遠端連線到另一台 Mac mini。這台 Mac mini 執行業界標準的剪接軟體《Avid》，主機位於曼哈頓 West Village 的後製工作室。

Richman 相當熟悉這樣的作業環境。他說自己大多數的剪接工作都是在 Mac 上完成的。他說：「我覺得 Mac 的介面比 PC 好用太多了。作業系統的整體設計操作起來更順手。在 Mac 上，我可以迅速切換不同 app。」這樣的配置也很適合不一定總是在同一張桌子上完成的工作。雖然 Richman 和節目的其他剪接師都是遠端作業，但他有時會到片場去，那裡也設有配備 iMac 的剪接室。他也會把 MacBook Pro 帶到現場，以便在需要時快速參考剪輯版本。

「我可以在筆電上作業，也可以在 iMac 上作業；我可以在後製工作室工作，也可以在班的辦公室工作。只要我登入自己的帳號，我所做的所有事情都會同步顯示在每個地方，」Richman 說。他很欣賞 iCloud 和「接續互通」所帶來的無縫資料共享與裝置協作功能。「有時我躺在床上突然想到什麼，就會拿起 iPhone 打字記下，隔天這些內容就會顯示在桌機上的『備忘錄』app 裡。我覺得 Mac 的這一點很方便，不需要去思考自己當下是在使用哪一台裝置。」

剪接〈悲傷谷〉時，Richman 曾前往該集拍攝處，紐約州北部、覆滿白雪的 Minnewaska 州立公園保護區探班班史提勒。當時他就是仰賴 MacBook Pro 的效能、便攜性與卓越的電池續航力。Richman 也很欣賞 MacBook Pro 提供多種連接埠，包括對剪接協作很重要的 HDMI 埠。他說：「我帶著 MacBook Pro 到班下榻的地方，接上他的電視，直接用筆電剪接，完全沒問題。」

他也很喜歡 Mac 上執行多工處理的便利性。他說：「我喜歡把整天會用到的所有東西都一直開著。我會同時開著《Avid》、『備忘錄』app、《Slack》、『郵件』、『訊息』、『行事曆』和 Safari，這些都一直開著在背景運行，而我很喜歡可以用捷徑叫出『指揮中心』，切換到另一個 app。」

多工處理是 Richman 工作的重要一環，因為他有時會在整集還未剪完前，先和班史提勒一起處理某些片段，例如第二季最終集裡的「生產小屋」場景。

Richman 說：「我每剪完幾段，就會先傳給班看，聽聽他初步的回饋。他有時會用電子郵件傳筆記給我，有時我們會直接通話討論，然後我就可以再剪一個新的版本，還沒剪完整集就在途中更新特定片段。這樣我們才能確保彼此始終走在同一條路上。」

影集的配樂也會與剪接同步進行。Richman 在剪接期間會經常與影集作曲家 Theodore Shapiro 聯繫。如果 Shapiro 在下班後傳來音樂 cue，Richman 往往等不及隔天再聽，會立刻用 MacBook Pro 或 iPhone 搭配 AirPods Pro 2 來聆聽。

Richman 表示：「音樂是讓影集更上一層樓的重要元素。你甚至可以單靠配樂就讓一個場景氣氛變得更黑暗。即使畫面看起來輕鬆明亮，音樂卻能直接把觀眾帶入與螢幕表象截然不同的角色內心情緒。」

Shapiro 為最終集創作了兩首行進樂隊演奏曲目，而這一集的剪接工作需要極為高度的協調。Richman 在 iMac 上作業時，必須確保畫面中的樂器演奏動作與音樂精準同步，同時還要打造出整季節奏最緊湊、張力最強的片段之一。光是整理行進樂隊演奏的影像素材就花了一週以上的時間，而且，每個時間點都有許多個鏡頭與拍攝版本要選擇，等於有數百種剪接可能。

他說：「那些片段我絕對是會在 iPhone 上記筆記，然後，為了換個角度思考，會改用 MacBook Pro，在沙發上或床上草擬想法，最後再把這些構想帶回 iMac 上實作。」對觀眾而言，最終集呈現出更高的風險、更多關於路曼神祕內部運作的線索，還可能讓人對行進樂隊產生更陰森的印象。對 Richman 而言，最終集則是一大挑戰，也帶來豐碩的成就感。他表示：「就是說，行進樂隊的那幾場戲真的非常難剪。但我又會遲疑，因為像最終集這種大量調整結構的工作，其實是我特別享受的部分。所以雖然難，但也非常有成就感，而且很好玩。」