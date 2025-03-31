　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

中國醫大、台灣世展會等單位攜手　仁愛鄉布蘭部落希望健康廚房啟用

▲仁愛鄉布蘭部落啟用希望健康廚房。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲仁愛鄉布蘭部落啟用希望健康廚房。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

台灣原住民偏鄉部落經濟條件和飲食資源較為不足，長者、孩子所需營養難以均衡，中國醫藥大學附設醫院、台灣世界展望會等單位日前特於仁愛鄉布蘭部落啟用「希望健康廚房」，照顧部落飲食健康。

仁愛鄉親愛村布蘭部落12日以辦喜事的心情啟用希望健康廚房，現場也透過短片介紹布蘭部落日常，並回顧中醫大附醫、林增連慈善基金會與台灣世界展望會進入部落協助的過程；南投縣長許淑華、縣府衛生局長陳南松、縣府原住民族行政處代理處長林婷玉、縣議員林庭秝、中國醫藥大學附設醫院院長周德陽、林增連慈善基金會董事長林嘉琪、台灣世界展望會副會長蕭文榮，仁愛鄉鄉長江子信等人都出席揭幕、見證，並進入廚房參觀。

▲仁愛鄉布蘭部落啟用希望健康廚房。（圖／南投縣政府提供）

周德陽說，中國醫藥大學醫療體系致力偏鄉醫療與社會關懷，自1997年起深入南投縣信義鄉地利村等無醫村，推動醫療保健服務，迄今已邁入28年；繼南投信義鄉雙龍部落的社區關懷據點於2017年升級為雙龍日托中心，如今看到布蘭部落希望健康廚房啟用，由中醫大附醫營養師團隊協助設計菜單，提供部落媽媽最新的營養知識，並透過科學實證方式，調整與補充食材，確保孩童獲得衛生、健康且營養均衡的飲食，也讓布蘭部落的孩子能夠健康成長、在地長輩享有高品質的晚年生活，周德陽表示真的很高興。

▲仁愛鄉布蘭部落啟用希望健康廚房。（圖／南投縣政府提供）

▲仁愛鄉布蘭部落啟用希望健康廚房。（圖／南投縣政府提供）

林嘉琪說，「我們不敢說送給部落孩子一雙翅膀，但肯定送來溫暖。」改善部落廚房是希望孩子吃得更好、未來長得更高，長大後出現更多的蕭敬騰、或是張惠妹，「孩子們一定要擁抱希望，成為部落的未來！」蕭文榮表示，感謝中醫大和林增連慈善基金會與展望會、布蘭教會，守護部落兒少健康成長與安心上學的基本需要，這座廚房將為部落的孩子、長者、家庭帶來無限的祝福。

許淑華也一再感謝各界關心部落居民，希望健康廚房可以取自在地農產品的食材提領供熱食，加上營養師的把關，讓孩子和長輩們可以吃得更健康；縣府另自107年成立「社區營養推廣中心」，辦理長者營養教育，並出版全國第一本布農族、賽德克族等原民語營養繪本，讓健康資訊在部落中傳遞。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
406 1 0559 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
雪莉哥哥看完記者會發聲！　酸金秀賢：哭得很冷靜
福懋油財報難產驚爆下市危機！　3董事發聲明譴責
取消監控鍾文智未送達、抽換電話紀錄　高院2法官慘了
快訊／美股三大指數低開　台積電ADR跌1.78%

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南投縣首辦日月潭國際撐竿跳高賽　遊客欣賞美景和美技大飽眼福

南投縣力推兒童及少年未來教育與發展帳戶　獲評全國開戶類組第一

中國醫大、台灣世展會等單位攜手　仁愛鄉布蘭部落希望健康廚房啟用

基隆醫院火災自救疏散演練　提升醫療機構防災應變力

南青論壇點燃青年行動力！　「南青行動」計畫助夢想起飛

歡慶兒童節連假「巷仔Niau」限定好禮搶曝光　邀請民眾一同來蒐集！

台東池上玄武宮三載圓科遶境祈福　展現傳統與創新融合

中山大學校友總會匯集凝聚力　結合母校引領產業轉型與社會創新

2025年全中運聖火本島傳遞台南起跑　 黃偉哲來台南觀賽

嘉義縣環保消防攜手　智慧化防範工廠火災對空氣品質影響

哥哥跟妹妹身高差一顆頭體重竟一樣　媽媽傻眼：妹妹啊～

#緬甸強震 曼谷大樓瞬間倒塌 起重機司機絕望墜落...

趙露思錄影突「呆滯失神」！ 冒「腦霧反應」疑憂鬱後遺症

【遊泰疑遇詐騙】情侶驚覺不對勁趕快逃跑！

【佛寺倒塌】緬甸強震震毀新馬索耶因寺　眾多僧侶驚慌避難

「從心底拿走一個人很痛」 范瑋琪演唱會哀悼大S

【情勒阿嬤】貓咪滿臉真誠討零食♥這誰拒絕得了啦

44歲廣末涼子睽違18年來台　凍齡甜笑萌唱《好喜歡！》

#李鐘碩 親切收粉絲禮物！網見 #義美小泡芙 笑：幫 #IU 拿？

開到一半路邊摔出一個人！駕駛嚇傻急右切：阿娘喂

南投縣首辦日月潭國際撐竿跳高賽　遊客欣賞美景和美技大飽眼福

南投縣力推兒童及少年未來教育與發展帳戶　獲評全國開戶類組第一

中國醫大、台灣世展會等單位攜手　仁愛鄉布蘭部落希望健康廚房啟用

基隆醫院火災自救疏散演練　提升醫療機構防災應變力

南青論壇點燃青年行動力！　「南青行動」計畫助夢想起飛

歡慶兒童節連假「巷仔Niau」限定好禮搶曝光　邀請民眾一同來蒐集！

台東池上玄武宮三載圓科遶境祈福　展現傳統與創新融合

中山大學校友總會匯集凝聚力　結合母校引領產業轉型與社會創新

2025年全中運聖火本島傳遞台南起跑　 黃偉哲來台南觀賽

嘉義縣環保消防攜手　智慧化防範工廠火災對空氣品質影響

綠議員逆風「台灣有分裂本錢嗎」　王浩宇號召台派：打去提醒立場

老牌「黃豆油」驚爆下市危機！　3董事發聲明譴責

雪莉哥哥看完記者會發聲！　酸金秀賢「自稱明星」：哭得很冷靜

揭開ESG神秘面紗的虛實　李坤璋：企業「這樣」應對

金秀賢道歉痛哭「挨酸鱷魚的眼淚」　她揪1點逆風發聲

南投縣首辦日月潭國際撐竿跳高賽　遊客欣賞美景和美技大飽眼福

南投縣力推兒童及少年未來教育與發展帳戶　獲評全國開戶類組第一

中國醫大、台灣世展會等單位攜手　仁愛鄉布蘭部落希望健康廚房啟用

快訊／美股三大指數低開！道瓊跌300多點　台積電ADR跌1.78%

正妹漫畫家酸舊愛「整天像演瓊瑤」　織織：都懷疑有攝影機在頭上

妹子自誇「腳也很好看」　友人笑翻：跟手一樣長

地方熱門新聞

太平雲梯光雕夜間營運　迎接百萬夜景體驗

台中驚傳工程車自撞民宅

Line群傳：清明前後互不問好　網友熱議

探索星號重返基隆

7旬農婦獨顧2病子、重傷孫獲暖警協助

全原運桃園隊破紀錄選手　蘇俊賓加碼獎項

斗六就服中心莊芳芳11年助3萬人就業

羅美玲為國中小學生辦無人機體驗活動

民眾吃麵違停警方勸離未移車網友質疑為何不開單告發？

南投縣舉辦模範兒童表揚大會

南投縣議會藍黨團聲援剴剴案並倡議反廢死公投

草屯鎮酷比及中山公園　縣協助施工

達成慈善基金會9年捐南投1480萬

台南東區東門路二段鐵皮商店火警消防人員破門搶救

更多熱門

相關新聞

南投全台最偏遠部落　免費篩檢結核病

南投全台最偏遠部落　免費篩檢結核病

南投縣衛生局響應3月24日「世界結核病日」，日前於全台山路里程最深遠、醫療資源有限的偏村仁愛鄉華崗部落辦理結核病篩檢活動，提供免費健康篩檢，希望鼓勵民眾踴躍參與篩檢，共同朝2035年終結結核病的目標努力。

南投消防局一天內尋獲4山友遺體

南投消防局一天內尋獲4山友遺體

醫療、企業攜手　翻轉部落飲食環境

醫療、企業攜手　翻轉部落飲食環境

仁愛鄉春陽社區環村生態文化步道重新啟用

仁愛鄉春陽社區環村生態文化步道重新啟用

水泥預拌車於馬赫坡墜20米深谷駕駛幸運獲救

水泥預拌車於馬赫坡墜20米深谷駕駛幸運獲救

關鍵字：

仁愛鄉布蘭部落希望健康廚房

讀者迴響

熱門新聞

快訊／8級強風來了　「全台下2天」雨最大地區曝

妻外出買尿布　恐怖爸虐待性侵女嬰死亡

金賽綸「在金秀賢床上」熟睡照公開

快訊／躲了21天！金秀賢憔悴現身　「90度鞠躬」語氣顫抖致歉

柯文哲「1天吃8顆Tramadol」　醫詳解神扯用藥！

2盤肉10100元！5女吃燒烤疑遭剝皮：連炭火都要錢

他精準命中緬甸強震！示警台灣「1情況」要小心

金秀賢承認「為守護《淚之女王》說謊」淚崩

快訊／國道今晨事故　成立緊急應變小組

摩斯員工下藥迷昏女同事　店內逞慾賠170萬換免囚

爸媽賴定有刺青！19歲妹怒脫光「證明清白」

快訊／李雅英被叫坐大腿「罕強硬發聲」！

快訊／正面對決！《橫豎》直衝金秀賢記者會　痛罵：性犯罪者

盤點史上5大強震　掀51公尺巨浪釀30萬死

快訊／東加群島規模7.3強震　氣象署發布海嘯消息：密切監視中

更多

最夯影音

更多

哥哥跟妹妹身高差一顆頭體重竟一樣　媽媽傻眼：妹妹啊～

#緬甸強震 曼谷大樓瞬間倒塌 起重機司機絕望墜落...

趙露思錄影突「呆滯失神」！ 冒「腦霧反應」疑憂鬱後遺症

【遊泰疑遇詐騙】情侶驚覺不對勁趕快逃跑！

【佛寺倒塌】緬甸強震震毀新馬索耶因寺　眾多僧侶驚慌避難

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面