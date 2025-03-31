中國醫大、台灣世展會等單位攜手　仁愛鄉布蘭部落希望健康廚房啟用

▲仁愛鄉布蘭部落啟用希望健康廚房。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

台灣原住民偏鄉部落經濟條件和飲食資源較為不足，長者、孩子所需營養難以均衡，中國醫藥大學附設醫院、台灣世界展望會等單位日前特於仁愛鄉布蘭部落啟用「希望健康廚房」，照顧部落飲食健康。

仁愛鄉親愛村布蘭部落12日以辦喜事的心情啟用希望健康廚房，現場也透過短片介紹布蘭部落日常，並回顧中醫大附醫、林增連慈善基金會與台灣世界展望會進入部落協助的過程；南投縣長許淑華、縣府衛生局長陳南松、縣府原住民族行政處代理處長林婷玉、縣議員林庭秝、中國醫藥大學附設醫院院長周德陽、林增連慈善基金會董事長林嘉琪、台灣世界展望會副會長蕭文榮，仁愛鄉鄉長江子信等人都出席揭幕、見證，並進入廚房參觀。

周德陽說，中國醫藥大學醫療體系致力偏鄉醫療與社會關懷，自1997年起深入南投縣信義鄉地利村等無醫村，推動醫療保健服務，迄今已邁入28年；繼南投信義鄉雙龍部落的社區關懷據點於2017年升級為雙龍日托中心，如今看到布蘭部落希望健康廚房啟用，由中醫大附醫營養師團隊協助設計菜單，提供部落媽媽最新的營養知識，並透過科學實證方式，調整與補充食材，確保孩童獲得衛生、健康且營養均衡的飲食，也讓布蘭部落的孩子能夠健康成長、在地長輩享有高品質的晚年生活，周德陽表示真的很高興。

林嘉琪說，「我們不敢說送給部落孩子一雙翅膀，但肯定送來溫暖。」改善部落廚房是希望孩子吃得更好、未來長得更高，長大後出現更多的蕭敬騰、或是張惠妹，「孩子們一定要擁抱希望，成為部落的未來！」蕭文榮表示，感謝中醫大和林增連慈善基金會與展望會、布蘭教會，守護部落兒少健康成長與安心上學的基本需要，這座廚房將為部落的孩子、長者、家庭帶來無限的祝福。

許淑華也一再感謝各界關心部落居民，希望健康廚房可以取自在地農產品的食材提領供熱食，加上營養師的把關，讓孩子和長輩們可以吃得更健康；縣府另自107年成立「社區營養推廣中心」，辦理長者營養教育，並出版全國第一本布農族、賽德克族等原民語營養繪本，讓健康資訊在部落中傳遞。