醫療、企業攜手「希望健康廚房」　翻轉南投部落飲食環境

▲南投縣布蘭部落「希望健康廚房」今日正式啟用，這承載愛與營養的廚房，由中國醫藥大學附設醫院、林增連慈善基金會、台灣世界展望會攜手打造。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／南投報導

由中國醫藥大學附設醫院、林增連慈善基金會、台灣世界展望會攜手打造「希望健康廚房」，今（12）日於南投縣布蘭部落正式啟用，不僅改善孩童與長者的飲食環境，提供更健康、衛生的餐食，更象徵社會各界攜手合作，共同築起部落居民的幸福未來。

在中國醫藥大學暨醫療體系2020年開始，將服務範圍擴展至台中市和平區與桃山部落，協助設立社區長照機構及魚菜共生系統，在看見當地長期照護的需要後，將照顧服務員訓練班送進偏鄉，已連續3年在梨山地區、和平區與東勢地區舉辦訓練課程，不僅促進當地經濟發展，也提升了偏鄉長期照護的品質。

台灣世界展望會積極尋求合作夥伴，共同為部落建構更完善的供餐系統。得知部落居民多以務農與零工維生，每日早出晚歸，導致弱勢家庭孩童難以獲得營養健康的餐食，當地「布蘭部落廚房」雖可提供孩童餐食，但因廚房設備簡陋、地板排水不良、冷藏設備老舊耗能，影響餐食衛生與品質，加上經費拮据，孩童雖能溫飽，卻難以獲得均衡營養。

今日中醫大附醫企業志工隊與志工隊夥伴帶上物資前往南投縣布蘭部落。原民天生嘹亮的天籟歌聲繚繞山林中，為啟用典禮記者會揭開序幕，以短片呈現布蘭部落的日常，以及回顧呈現中醫大附醫、林增連慈善基金會與台灣世界展望會共同推動的努力及成果，匯聚醫療、公益與企業的力量，為部落居民帶來全面的營養支持與健康照護。

林增連慈善基金會董事長林嘉琪感性地說，身為母親，她深知孩子健康成長的重要性，將母愛化為行動，秉持著做善事的初心，也延續父親林增連先生樂善好施的精神，透過希望健康廚房，期許能為原鄉孩子帶來更多笑容與機會，讓他們的未來因愛與關懷而更加多彩繽紛。

▲南投縣布蘭部落「希望健康廚房」今日正式啟用，這承載愛與營養的廚房，由中國醫藥大學附設醫院、林增連慈善基金會、台灣世界展望會攜手打造。（圖／記者游瓊華攝）

南投縣長許淑華表示，感謝中國醫藥大學附設醫院、台灣世界展望會及林增連慈善基金會的協助，為部落兒少與長者提供健康飲食支持。因應南投縣老年化的來臨，縣府自成立「社區營養推廣中心」，辦理長者營養教育、優化全縣共餐據點，並「首創全國」首本布農族、賽德克族等原民語營養繪本，讓健康資訊可在部落傳遞。這些努力屢獲多項國家級獎項肯定，展現南投對健康平等的努力。

中醫大附醫院長周德陽表示，盼健康廚房不僅照顧偏鄉部落居民的健康，傳承部落的飲食文化與故事，也提供當地婦女就業機會，而魚菜共生系統則給予居民自給自足的能力。中醫大附醫期望藉由布蘭部落的成功經驗作為典範，幫助更多原鄉與偏鄉社區，讓健康的光芒照亮每一個需要的角落。