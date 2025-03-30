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批北所僅會通知「收屍」　陳佩琪憂柯文哲：大概1、2年就走了

▲▼陳佩琪記者會 拭淚 請給柯文哲醫療的權利。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯妻陳佩琪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨前主席柯文哲自去年9月遭羈押禁見至今，柯妻陳佩琪日前爆，柯出現血尿等疑似急性腎損傷，律師團聲請具保停押，但北所卻以「病情改善」回應，北院28日更裁定再延押2個月，使陳心情大受打擊。柯昨（29日）晚9時55分戒護就醫，但2小時就回北所，引發小草質疑「做樣子」，陳佩琪今（30日）表示，北所不會通知她，關於柯文哲在北所任何情況，「可能人死了要花錢處理，才會通知我去收屍吧！」、「只有7個月就能損壞一個器官，大概1、2年就走了」。

陳佩琪30日上午發文表示，羈押禁見的理由，竟是因為要聲請勘驗證人、被告的訊問光碟，所以有串證疑慮，「這應該是要羈押檢察官才對，只有他們才有變造、做假的機會和能力，怎麼反過來羈押我們申請者這弱勢一方呢？拿不雅光碟威脅人認罪， 不申請勘驗訊問光碟， 反倒是驗woman檔內容？世界怎麼有如此可笑的邏輯？」

陳佩琪指出，柯文哲3月20日在庭上對檢察官說，「你們找不到證據，是自己能力不好，怎反倒就變成要羈押我抵帳？」其實檢察官能力如何不得而知， 但他們可是很認真的，傳訊了80多個證人，這段時間其他什麼事都不做，指鹿為馬就是專心對付柯文哲1人，找了7個多月找不到證據，用膝蓋想也知道就是「當事人無罪」，結果反倒是找不到證據就關押當事人到死？

陳佩琪說，昨晚天氣轉冷，感謝民眾黨主席黃國昌、民眾黨黨公職和支持者在北所外聲援，柯文哲現在身體如何，自己也不知道，自己於20日開庭第一次聽聞律師提起，而柯過去從未有這毛病，且血尿診斷也是看壹電視報導才知道，去看診則是從北所新聞稿得知，「簡言之，我不知道先生在北所的任何情況，他們也不會通知我， 可能人死了，要花錢處理，才會通知我去收屍吧！」

而陳佩琪也於留言處補充道，柯文哲這幾個月透過律師轉達訊息只有「可以送些食物」、「次數不可太多，妳會累」、「腰很酸， 送些貼布給我」、「 請媽3月20日過來，想再看看她」，至於其他訊息都是從媒體報導得知的。

陳佩琪稱，228時至親被抓、被槍殺、被丟橋底，過去警總把人抓走，親屬會知道嗎？就算知道做什麼改變嗎？ 柯文哲案子，律師和支持者都辛苦了，「我對司法已經死心，只要他還活著， 就是要被關押，除非是死在裡面，只有7個月就能損壞一個器官，大概1、2年就走了」。

▲▼柯妻陳佩琪再發文，表示對司法已經死心，柯文哲只有7個月就能損壞一個器官，大概1、2年就走了。（圖／翻攝自Facebook／陳佩琪）

▲▼柯妻陳佩琪再發文，表示對司法已經死心，柯文哲只有7個月就能損壞一個器官，大概1、2年就走了。（圖／翻攝自Facebook／陳佩琪）

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