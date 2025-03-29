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快訊／柯文哲21：55戒護外醫　

▲▼北檢提訊柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲29日晚間9點55分戒護外醫。（資料照片／記者李毓康攝）

記者陸運陞、趙蔡州／台北報導

台北看守所29日晚間表示，本所29日晚間6時40分接獲柯文哲反應身體不適，他們立即啟動醫療應變機制，雖然當下量測生理數據與平常無異，考量到柯文哲屬於健康高風險個案，故經聯繫合作醫院新莊台北醫院，待新莊台北醫院安排所需醫療資源後，於晚間9時55分派員戒護外醫。

北所重申，從未拒絕讓特定被告就醫，只是任何被告外醫，均與戒護同仁共同面臨高度不確定風險，為保障羈押安全及公正，雖受外界鉅大壓力，仍歉難於事先貿然回應，尚祈各界見諒。

針對台灣民眾黨黨主席代柯文哲律師遞送的自費延醫申請，北所將儘速依規定審核，會將柯文哲29日晚間外醫後之最新健康情形，併由專業醫事人員審酌後再行回覆。

柯文哲因京華城案被收押至今，近日傳出他的健康狀況亮紅燈，出現血尿、嘔吐等症狀，疑似是急性腎損傷，他的律師團27日緊急遞狀向法院聲請具保停押，不過至今仍未有下文。

民眾黨主席黃國昌29日下午現身北所遞交聲請狀，並在北所門口鋪上白布，噴漆寫下「給柯P妥善醫療」、「要把柯P關到死嗎」接著便靜坐抗議，後續許多支持者也到場加入抗議，高舉「非刑殺人」、「押人逼供」、「放阿北出來看醫生」等標語，要求北所放人。

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