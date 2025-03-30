台中移工遺失皮夾急報警　「完好無缺」找回又驚又喜

▲警方協助「克利斯 」拿回遺失的皮夾。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者白珈陽／台中報導

台中市1名菲律賓籍移工「克利斯 」上週與友人前往購物商場內的運動中心遊玩，發現口袋的皮夾不翼而飛，立刻報警求助，待警方到場協助時，警方才剛開口詢問工作人員是否有遺失物，工作人員二話不說立即拿出皮夾，「克利斯」也確認皮夾內容完好無缺，對於台人拾金不昧的精神相當敬佩。

台中市第三警分局表示，31歲的克利斯上週與朋友到台中火車站附近購物商場內的購物中心遊玩，準備更換代幣時，驚覺皮夾不見了，由於語言不通，他焦急地報警求助。

員警到場後，陪同克利斯返回運動中心，確認最後看到皮夾的地點，並向櫃檯人員有無監視器畫面可供查詢；工作人員得知警方來意，馬上拿出一只棕色皮夾，稱稍早有熱心民眾拾獲並主動交給櫃檯。

克利斯一眼便認出是自己遺失的皮夾，確認內容物後，發現分毫未少，令他又驚又喜，除向警方致謝，也對台灣人的誠信與熱心讚不絕口。

警方提醒，民眾外出時應妥善保管隨身財物，特別是在商場、車站等人潮眾多的公共場所，更應時刻留意個人物品是否攜帶妥當。若不慎遺失財物，可第一時間向現場工作人員詢問，或立即撥打110報案求助，亦可透過內政部警政署「拾得遺失物管理系統」查詢，以提高尋回失物的機會。