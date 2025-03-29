2陸軍上士寢室雙亡！他輕生害死室友　家屬求償結果曝

▲被害家屬在殯儀館情緒崩潰大哭，場面相當哀戚。（圖／資料照）

記者郭玗潔／台中報導

台中陸軍十軍團一名陳姓上士前年在寢室內，以氣體輕生，連累陳姓室友也身亡，被害人家屬憤而對軍方、陳姓上士的家屬各求償2614萬餘元。台北地院審理，法官判陳姓上士家屬需賠被害人家屬共627萬5288元，軍方則免賠。可上訴。

回顧整起案件，33歲陳姓上士因想不開，在陸軍五支部運輸兵群營區的寢室內，並於前年6月25日晚間10時30分許，以氣體輕生，同寢29歲陳姓上士於26日凌晨時返回寢室，在躺椅上休息時，因為氣體濃度過高昏迷，直到上午2名陳姓上士因集合未到，幹部巡查寢室，發現兩人雙雙昏迷，立即施以心肺復甦術，並通報消防隊以救護車送醫，仍宣告不治。

據了解，該名輕生陳姓上士身旁還留有一封書信，而被害陳姓室友結婚才2年多，身後留有2名幼子，家人聞訊完全無法接受，認為親人莫名其妙枉死，營區沒做好安全維護措施也有過失，悲憤將軍方、陳姓上士的親屬告上法院，分別請求喪葬費、被害人母親、妻子、2名幼子的扶養費，以及4人精神慰撫金各250萬，共1307萬元，共2614萬餘元。

庭審時，輕生的陳姓上士家屬向被害人表示遺憾，不過認為陳姓上士並非故意造成室友死亡，所以不構成侵權行為，雖願意負擔2名幼子的扶養費，並請求降低精神撫慰金，不過因陳姓上士的遺產經計算是負數，他們僅需在遺產範圍內賠償，所以不用賠償，且該案應由軍方負起賠償責任。

軍方則表示，陳姓室友會死亡，應歸責於陳姓上士的自殺行為，和陸軍五支部的衛哨人員執行檢查無相當因果關係，所以不用國賠，如果要賠，也須先扣除家屬已領取的喪葬費共18萬餘元，並降低精神撫慰金。

法官認為，軍方在門禁管制及寢室安檢上，就算有疏失，但並非造成陳姓上士2人死亡這種必然結果，難認兩者有因果關係，判軍方免賠。

不過法官指出，陳姓上士對於室友的死亡應負責任，因此陳姓上士的3名繼承人應該在遺產範圍內，負起連帶賠償責任，判他們要賠償室友的2名幼子扶養費117萬餘元、妻子扶養費74萬餘元，賠償母親支出的喪葬費共35萬4000元，另精神撫慰金方面，則要再賠償4人各100萬元，共需賠償627萬5288元。可上訴。