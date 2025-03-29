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20萬醫藥費口袋掉出！高雄鷹眼警看監視器4hrs　路邊車底尋回

記者吳世龍／高雄報導

高雄市一名76歲的陳姓老翁，日前（26日）在家屬陪同下，神情緊張地前往新興分局中山路派出所報案，表示自己遺失了準備繳給醫院治病的20萬元現金。

▲▼一名陳姓老翁日前騎車返家途中，不慎遺失裝有20萬元現金的紙袋。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲一名陳姓老翁日前騎車返家途中，不慎遺失裝有20萬元現金的紙袋。（圖／記者吳世龍翻攝）

陳翁向警方表示，當天下午他前往銀行提領20萬元現金後，將其裝入牛皮紙袋中騎車返家，卻因一時疏忽，在途中遺失了裝有現金的牛皮紙袋。由於這筆錢是他要家人的醫藥費，陳翁焦急萬分，請求警方協助尋找。

警方了解情況後，立即調閱周邊路口監視器，追查陳翁的行車軌跡。經過約3、4小時的查看下，終於發現陳翁行經八德二路時，疑似有物品從口袋掉落。警方隨即返回現場，在路旁一輛汽車底下尋獲裝有20萬元現金的牛皮紙袋。警方立即通知陳翁家屬前來派出所，將原封不動的現金歸還。陳翁女兒見失而復得的現金，激動不已，頻頻向警方表達感謝之意。

▲▼一名陳姓老翁日前騎車返家途中，不慎遺失裝有20萬元現金的紙袋。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲警方知陳翁家屬前來派出所，前來領失而復得的現金，激動不已，頻頻向警方表達感謝之意。（圖／記者吳世龍翻攝）

新興分局表示，民眾提領現金時應妥善保管，如有需要，可撥打110請求警方協助護鈔，以保障財物安全。警方也強調，將秉持為民服務的精神，積極協助民眾解決問題，看到家屬失而復得的笑容，一切的辛勞都值得。

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