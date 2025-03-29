不適合再居住！　台中清水危樓10戶限期1個月內搬家

▲清水危樓被列為不適合居住，10戶住戶被要求一個月內搬家。（圖／台中市政府提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市清水區中興街上一棟屋齡48年的舊大樓，日前發生5、6樓發生塌陷意外，幸好沒有釀成傷亡，但許多住戶無家可歸，至今都還暫住在飯店。台中市都發局表示，建築物經建築師公會、土木技師公會、結構技師公會等三大公會現勘評估後，已經通知建築物各有權人立即停止使用，限4月30日前改善完成，若未依限改善，預計5月1日依規執行封閉，在開放改善期間，住戶得入內搬離生活物品。

都發局表示，都發局與三大公會辦理共同會勘，會勘結果顯示中興街87、89、91、93、95號等建築物因結構安全疑慮不宜再居住使用，後續建議應執行結構安全鑑定確認安全無慮，或結構補強確保安全後，方可恢復原來使用。

都發局表示，基於公共安全，已依據會勘建議，依違反建築法規定，通知建築物各有權人立即停止使用，並限於4月30日前改善完成，若未依限改善，預計5月1日依規執行封閉。這段期間，如果有住戶堅持不搬，居住在內，將處使用人新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

▲清水危樓不符合天然災害損害，受災戶不符緊急安置社會住宅條件，尚有六戶住戶無處可去。（圖／台中市政府提供）

都發局指出，因塌陷掉落物已經大致完成清除，已無立即危險，在開放改善期間，住戶得入內搬離生活物品，但此案不是屬於天然災害造成，被認定是使用人及所有權人未善盡維管責任，所以並不符緊急安置在社會住宅條件，故已請社會局社工及區公所協助住戶儘早找到安置處所。

台中市政府指出，社會局近期訪視該建物災戶10戶，目前所有權人1戶依親，承租戶9戶中，1戶回彰化老家、1戶已經找到新租屋處、1戶表示無需協助，尚需要協助安置計6戶，其中有低收入1戶、殘障身份1人，符合相關租金補貼規定，可以提供相關救助。