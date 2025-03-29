台電虧損怎辦？網路投票6.8萬人表態　一面倒投「吐黨產補貼」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉亮亨攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

經濟部長郭智輝日前表示，台電負債接近5千億，已經到達舉債上限。YouTube頻道「不禮貌鄉民團」就發起投票，「台電八年來大量採購綠能光電，至今虧損超過四千億，為了不讓台電破產，請問你支持哪一種方案？」截至29日下午，高達93%的網友投選「執政無能，民進黨應吐出黨產去補貼」，引發話題。

YouTube頻道「不禮貌鄉民團」26日發起投票，「台電八年來大量採購綠能光電，至今虧損超過四千億，為了不讓台電破產，請問你支持哪一種方案？」選項包括「全面調漲電價，大家共體時艱」、「政府撥預算下去，全民納稅錢補貼」、「執政無能，民進黨應吐出黨產去補貼」。

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截至出稿為止，有6.8萬人參與投票，三個選項的投票率分別為5%、2%、93%。網友紛紛在底下留言議論，「4.停止漲電價+改善能源政策走向+全民普發1萬！」「誰說上任來不會漲電價！面對的結果呢，連漲兩次，2025又要再漲，我傻眼了。」

還有人表示，「理智上告訴我應該要選3，讓政府調整能源方案才能解決，可是情感上很想選1，讓大家痛到才會逼政府改正」、「截至目前虧四千億！ 這不是小數目」、「雖然我投3，但是我覺得要漲到中間選民怕」、「全面漲價才能讓所有人看清現實。」