減班休息勞工免驚　勞動部啟動「僱用安定措施」持續守護勞工

▲勞動部24日公告再次啟動「僱用安定措施」，追溯至3月1日起至8月31日期間有進行減班休息通報並實際減班達30日以上，即可申請補助，全力降低勞工因薪資減損之生計影響。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

勞動部評估景氣造成「橡膠製品製造業」、「機械設備製造業」、「其他運輸工具及其零件製造業」營運受影響，為協助企業及勞工安穩度過景氣困境，24日公告再次啟動「僱用安定措施」，追溯至3月1日起至8月31日期間，有減班休息通報並實際減班達30日以上，即可申請補助，全力降低勞工因薪資減損生計影響。

勞發署雲嘉南分署長劉邦棟呼籲，企業若有受景氣情勢影響致停工或減產，經勞雇雙方協商同意實施減班休息，應向當地勞工主管機關通報。若協議減班休息期間達30日以上，勞工則可申請「僱用安定措施」，並依減班休息日前3個月平均投保薪資及減班休息後實際協議薪資差額之50％(無條件進位至百位數)，按月領取補助，每月最高可補助8700元，最長可補助6個月，最高每人可補貼5萬2200元。

為儘速提供相關協助，雲嘉南分署各就業中心就服員若接獲減班休息通報，將立即啟動關懷諮詢服務，並會協助透過查詢就業保險、工廠登記及稅籍登記等方式，評估事業單位是否符合適用行業別，並專人輔導勞工或公司進行送件申請，也會採速審速撥，將薪資差額補貼金撥款至勞工帳戶，填補勞工薪資減損缺口。

另外，對於不符合「僱用安定措施」行業別之減班休息勞工，勞動部亦有提供「充電再出發訓練計畫」，若經申請參加職業訓練課程，審核通過可依參訓時數，核給每小時190元津貼，最高每月可領到1萬7210元，除可助勞工減少遭受到的衝擊及收入影響外，更能持續發展個人所需技能、穩定就業。

劉邦棟強調，申請「僱用安定措施」可以用郵件寄送方式外，也可上「台灣就業通」網站加入會員，由「勞工自行提出申請」，或「由雇主代為申請」進行線上申辦，並於減班休息滿30日之次日起90天內提出申請，以免喪失自身權益；若有相關疑問，可撥打免付費客服專線0800-777888，雲嘉南分署於轄區各就業中心也同步設有專人輔導收件，洽詢專線06-6985945#1626~1627或轄區各就業中心。