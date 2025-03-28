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小三和正宮怎麼談和解？律師曝「尷尬過程」男方消失：很像房仲

▲ipair,分手,小三。（圖／pexels） 

▲有些人會有小三或小王。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

律師可能偶爾會接到通姦（婚外性行為）案件，知名律師林智群就發文分享，通常來說，這種案子就是男方消失，留正宮和小三互撕，如果在律師事務所處理，就會出現「面對面」的尷尬場面，然後來來去去，以「一個數字」來和解，只是小三的錢也不是會自己出的，因此正宮還是會很氣。

林智群在臉書粉專上發文分享他處理通姦案件的經驗，大部分的時候，就是正宮、小三互撕，而老公則會完全消失。他透露，有的案子會在法院處理，也有些在律師事務所，但如果是後者，就會出現尷尬場面，因為正宮、小三會面對面坐在會議室內，而律師則要協助處理。

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林智群說，其實兩個女人也沒有什麼能談，所以基本上就是談錢，這時候，如果分兩個會議室、分頭勸，可能會比較好處理。他們可能會先詢問正宮想要多少錢？然後正宮就會讓小三先開價；待小三給了一個數字，正宮就會動怒，質疑被羞辱。

而律師就只能在兩方之間不斷勸說、協調，最終達成一個數字。林智群說，遇到這種情況，就會覺得自己很像房仲，只是賣的不是房子，而是正宮的「奇摩子」。只不過，就算講定金額，通常錢也不是小三出，「男生就是行動ATM」，所以正宮還是會很氣。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「要先收斡旋金嗎」、「賣的是正宮的奇摩子，這很中肯」、「錢可以解決的都是小事，如果婚外情有了孩子，或是牽扯到公司股份才是更麻煩的事」、「一個價錢要喊高，一個要喊低，最後由男方出錢，再怎說，出錢的人也要來關心一下」、「往好處想，男生的錢終究到了正宮的帳戶裡，至少沒繼續變成小三的」。

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