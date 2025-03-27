公司淪砲房！人夫激戰女下屬20次　她「好想要」自拍淫片洩姦情

▲台北市一名游姓女子與已婚董姓男子發生婚外情，被正宮抓包後判賠30萬元。（示意圖／pixabay）

記者潘鳳威／台北報導

台北市一名已婚董姓男子與游姓女同事發生婚外情，兩人不僅長期互傳曖昧訊息、露骨影片，甚至還在公司多處地點發生性行為。董男妻子發現後，按耐不住心中怒火，提告游女侵害配偶權，要求賠償80萬元精神慰撫金。法院審理後認定游女侵害其妻子婚姻，證據確鑿，最終判決她需賠償30萬元給妻子，可上訴。

判決書指出，董男與妻子於2018年結婚，兩人育有一子，妻子指控丈夫董男與游姓女同事2023年11月開始有不倫關係，兩人不僅用通訊軟體互傳充滿性暗示的對話，游女甚至還傳送裸露下體的手淫照、影片給董男。妻子發現後抓狂質問董男，董坦承認兩人確實發生婚外情，甚至還在公司大樓停車場及廁所內發生超過20次性行為。董男最後還寫下悔過書，承認與游女有不當關係，並表示懊悔承諾妻子以後絕不再犯。

妻子認為此事造成他巨大身心創傷，導致焦慮症、憂鬱症及失眠。且游女的行為已嚴重超越一般同事的交往界線，嚴重破壞她的家庭。妻子因此提告，要求對方賠償精神損害80萬元。

對此，游女對妻子的指控全盤否認，辯稱自己才是受害者，因董男是她的上司，她是受到董男的職權威迫，若不配合可能在工作上遭遇刁難，薪水與獎金也可能會受到影響，坦言自己是因害怕失去工作，才依照董男的要求傳曖昧對話、手淫照與影片。並否認與董男有發生性行為，說董男悔過書內容都不是真的，強調自己並沒侵犯妻子的配偶權，拒絕賠償且向公司申訴董男對她長期性騷擾。

不過，法院審理調閱游女與董男對話紀錄發現，游女是多次主動對董男表達愛意，像是「我昨天真的好想」、「好想你現在就放進來喔」、「怎麼跟你在一起後，ＯＯ變得好敏感」，講到激情處甚至附帶照片與影片，兩人的對話內容像是熱戀中情侶關係，毫無脅迫的跡象，打臉游女說是遭受董男職權威迫才配合的說法。董男也於庭上證實，強調悔過書上的內容絕無不實。此外，游女是直到妻子提告後，才向公司申訴性騷擾，顯然是為了脫罪，毫無可信之處。

綜合上述證據，台北地院法官認定游女確實侵害了妻子的配偶權，但審酌游女經濟狀況各項因素後，判處游女須賠償妻子30萬元精神慰撫金，全案仍可上訴。