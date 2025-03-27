　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

公司淪砲房！人夫激戰女下屬20次　她「好想要」自拍淫片洩姦情

▲▼性,上床,性愛,約炮,約砲。（圖／pixabay）

▲台北市一名游姓女子與已婚董姓男子發生婚外情，被正宮抓包後判賠30萬元。（示意圖／pixabay）

記者潘鳳威／台北報導

台北市一名已婚董姓男子與游姓女同事發生婚外情，兩人不僅長期互傳曖昧訊息、露骨影片，甚至還在公司多處地點發生性行為。董男妻子發現後，按耐不住心中怒火，提告游女侵害配偶權，要求賠償80萬元精神慰撫金。法院審理後認定游女侵害其妻子婚姻，證據確鑿，最終判決她需賠償30萬元給妻子，可上訴。

判決書指出，董男與妻子於2018年結婚，兩人育有一子，妻子指控丈夫董男與游姓女同事2023年11月開始有不倫關係，兩人不僅用通訊軟體互傳充滿性暗示的對話，游女甚至還傳送裸露下體的手淫照、影片給董男。妻子發現後抓狂質問董男，董坦承認兩人確實發生婚外情，甚至還在公司大樓停車場及廁所內發生超過20次性行為。董男最後還寫下悔過書，承認與游女有不當關係，並表示懊悔承諾妻子以後絕不再犯。

妻子認為此事造成他巨大身心創傷，導致焦慮症、憂鬱症及失眠。且游女的行為已嚴重超越一般同事的交往界線，嚴重破壞她的家庭。妻子因此提告，要求對方賠償精神損害80萬元。

對此，游女對妻子的指控全盤否認，辯稱自己才是受害者，因董男是她的上司，她是受到董男的職權威迫，若不配合可能在工作上遭遇刁難，薪水與獎金也可能會受到影響，坦言自己是因害怕失去工作，才依照董男的要求傳曖昧對話、手淫照與影片。並否認與董男有發生性行為，說董男悔過書內容都不是真的，強調自己並沒侵犯妻子的配偶權，拒絕賠償且向公司申訴董男對她長期性騷擾。

不過，法院審理調閱游女與董男對話紀錄發現，游女是多次主動對董男表達愛意，像是「我昨天真的好想」、「好想你現在就放進來喔」、「怎麼跟你在一起後，ＯＯ變得好敏感」，講到激情處甚至附帶照片與影片，兩人的對話內容像是熱戀中情侶關係，毫無脅迫的跡象，打臉游女說是遭受董男職權威迫才配合的說法。董男也於庭上證實，強調悔過書上的內容絕無不實。此外，游女是直到妻子提告後，才向公司申訴性騷擾，顯然是為了脫罪，毫無可信之處。

綜合上述證據，台北地院法官認定游女確實侵害了妻子的配偶權，但審酌游女經濟狀況各項因素後，判處游女須賠償妻子30萬元精神慰撫金，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
634 2 6205 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
80%的人按過！財政部發票兌獎APP「狂按4顆圓圈」崩潰：被
河正宇臨時缺席「緊急住院開刀」　宣傳活動全取消
新光三越氣爆釀5死！火調報告明出爐　爆炸原因：有瓦斯殘留
快訊／新竹4月女嬰趴睡40分窒息　宣告不治
「台灣最強高中生」Ray服兵役！曬迷彩軍服
大腸癌早期無感　醫示警「7徵兆」：有症狀都已中晚期
快訊／柯文哲痛到受不了　北所：已就醫恢復良好
快訊／熱爆！　今飆破37度
國軍桌曆正妹遭判刑　已申請退役

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新光三越氣爆釀5死！火調報告明出爐　爆炸原因：有瓦斯殘留

4月大女嬰趴睡40分窒息！送醫搶救14天亡　母控托嬰中心人為疏失

彰化轎車停住家門口「突冒煙」！警消急灑水降溫　車屁股一片焦黑

直擊地下道搭車離開！陳政谷、林明佐挨批有特權　中院回應了

公司淪砲房！人夫激戰女下屬20次　她「好想要」自拍淫片洩姦情

快訊／憂柯文哲腎結石「痛又吐」　北所：已戒護就醫恢復良好

轎車猛衝停等區「2機車倒地」超扯畫面曝　落跑又撞自小客

國軍桌曆正妹士官出事了！為幫阿姨助選　變幽靈人口慘被判刑

吃中藥議長全家鉛中毒！3被告二審減刑　他控訴：惡夢般的折磨

汐科站前休旅自撞分隔島！疑閃車失控釀禍　巨響引人車側目

#南韓 死傷最慘重 #野火 ！ 燒千年古寺2.7萬人撤離

38歲翁滋蔓久違現身　談結婚進度：還很久

包偉銘空降《營業中5》店長　狂訴苦..莎莎：不要再抱怨了

正妹 #女警 宣導防詐騙　網被迷倒歪樓：已匯兩億

#柯建銘 發狂斷拐猛敲桌！ 不只 #徐巧芯 「 #萬老師 」直播也險被砸

台中鬧區商場外砍人！　警方逮兇嫌第一視角曝

13尊千萬 #青銅佛像 遭竊 2賊賣20萬！警72小時救回

#黃子佼 赴高院開庭 ！又穿同件上衣現身　媒體提問一概不回應

屏東警執行行人違規取締專案　火車站成取締重點引乘客不滿

【那是我的球欸！】爸媽突搶球　小狗邁短腿急追瘋狂來回跑XD

新光三越氣爆釀5死！火調報告明出爐　爆炸原因：有瓦斯殘留

4月大女嬰趴睡40分窒息！送醫搶救14天亡　母控托嬰中心人為疏失

彰化轎車停住家門口「突冒煙」！警消急灑水降溫　車屁股一片焦黑

直擊地下道搭車離開！陳政谷、林明佐挨批有特權　中院回應了

公司淪砲房！人夫激戰女下屬20次　她「好想要」自拍淫片洩姦情

快訊／憂柯文哲腎結石「痛又吐」　北所：已戒護就醫恢復良好

轎車猛衝停等區「2機車倒地」超扯畫面曝　落跑又撞自小客

國軍桌曆正妹士官出事了！為幫阿姨助選　變幽靈人口慘被判刑

吃中藥議長全家鉛中毒！3被告二審減刑　他控訴：惡夢般的折磨

汐科站前休旅自撞分隔島！疑閃車失控釀禍　巨響引人車側目

台積電避險增資海外公司百億美元　投審會過關

北所稱柯文哲恢復良好？　陳智菡：柯昨才告知律師「身體極不適」

軍演針對「台獨和外部勢力」　陸國防部：天欲令其亡必先令其狂

告五人世運演唱會倒數　驚喜獲續約成「全球代言人」

楠梓漢輸了！　高雄Q1「購屋熱區」冠軍賣破百戶

萬海13100 TEU滿春輪4月交付　投入亞洲南美航線

【廣編】清明連假去哪玩？2025 統一集團生活美學館　高雄夢時代盛大登場

80%的人按過！財政部發票兌獎APP「狂按4顆圓圈」崩潰：被騙3年

基隆Podcast分享升學秘訣　學霸親身經歷：在地就學更有利

LINE推「再次登入」新功能　即時搶救被盜帳號

38歲翁滋蔓久違現身　談結婚進度：還很久

社會熱門新聞

群海娛樂涉逃漏稅！Andy老師現身調查局

黃子佼案判決書瘋傳引怒火　苗博雅唸到哽咽

即／嘉義議員李奕德病逝！　享年43歲

中捷砍人案　洪淨動手前一晚摩鐵叫傳播妹

黃子佼出庭都穿一樣　學者曝可能原因

男深夜闖房性侵15歲妹妹　她向法官求情「不希望哥哥坐牢」

隨機砍人兇嫌竟是網紅　勵志人設全破滅

高雄排毒一條街被抄！深Ｖ超兇狂吸客

只因「會員」點名　少女遭性侵228次

少婦偷吃小王還拍性愛片！尪上網見嬌妻變主角

盛唐中醫硃砂毒害46病患！二審判決出爐

激戰護理師「緩解經痛」！泌尿科醫師「鬧出人命」

水上鄉代會主席請辭　懸缺3/28補選

台中5連霸議員宣布退休　隔月遭搜索30萬交保

更多熱門

相關新聞

人夫變她房客？一聲「大嫂」要賠40萬

人夫變她房客？一聲「大嫂」要賠40萬

一名人妻控訴，丈夫阿哲（化名）在婚姻關係存續期間外遇小吃店陪酒女侍小美（化名），兩人不僅會在女方住處過夜，友人甚至會稱呼女方為「大嫂」，讓她無法接受，憤而決定對兩人提告求償50萬元。高雄地院法官日前審理之後，判阿哲和小美應連帶賠償40萬元較為適當。

男友娶別人求體諒　她拒當小三卻挨告

男友娶別人求體諒　她拒當小三卻挨告

戀上人夫辯只是曖昧　小三上訴被打臉

戀上人夫辯只是曖昧　小三上訴被打臉

玩玩具突下腹爆痛　子宮出血！醫曝1時期容易發生

玩玩具突下腹爆痛　子宮出血！醫曝1時期容易發生

人妻帶小王回家　客廳裸體被兒抓包

人妻帶小王回家　客廳裸體被兒抓包

關鍵字：

婚外情露骨影片精神慰撫金法院判決性行為

讀者迴響

熱門新聞

為滿足創意私房高級會員　12歲孩拍255部影片

快訊／我海軍中和軍艦、中國船隻發生擦撞！　海巡到場蒐證

快訊／金秀賢「鹹濕調情對話」公開！要求16歲金賽綸：親親、抱抱睡～

王力宏被起訴！　代言35小時就掰掰、車企索賠9000萬

楊千霈罕見鏡頭前淚崩！

金秀賢疑要求「性關係」：要1年嗎？　16歲金賽綸傻傻回答⋯獻身對話曝光

G級女星笹倉彩「轉戰AV界」自曝是肉食女！

亞亞返中遭調包！恐怖內幕曝

群海娛樂涉逃漏稅！Andy老師現身調查局

「台北澀谷」掰了！南西商圈變回原樣全看傻

黃子佼案判決書瘋傳引怒火　苗博雅唸到哽咽

曾國城發聲爆自己真病了盼外界還他清白

楊梅休息站車禍4死！他驚見現場「1改變」傻了

即／嘉義議員李奕德病逝！　享年43歲

紅人確認26人名單！台美混血遭DFA

更多

最夯影音

更多

#南韓 死傷最慘重 #野火 ！ 燒千年古寺2.7萬人撤離

38歲翁滋蔓久違現身　談結婚進度：還很久

包偉銘空降《營業中5》店長　狂訴苦..莎莎：不要再抱怨了

正妹 #女警 宣導防詐騙　網被迷倒歪樓：已匯兩億

#柯建銘 發狂斷拐猛敲桌！ 不只 #徐巧芯 「 #萬老師 」直播也險被砸

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面