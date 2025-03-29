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2縣市大雨特報！連續6天濕冷14度　清明連假回溫

▲▼羽絨衣,行人,路人,過馬路,行人穿越道,斑馬線,口罩,低溫,寒流,冬天,濕冷,輻射冷卻,乾冷,保暖,禦寒,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲今天持續濕冷14度。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導　

東北風影響，今(29)日基隆北海岸有局部大雨發生的機率。今天整天濕冷，北台灣約14度左右，低溫持續到下週四，週五東北季風轉弱氣溫稍微回升。

根據中央氣象署資料顯示，今天氣溫持續下降，預測低溫在台灣北部、宜蘭約14、15度，其他地區低溫約17-19度，白天溫度回升幅度不大，桃園以北及宜蘭高溫約17度左右，整天濕冷，竹苗、中部地區及花東高溫約19-24度，南部地區仍有25-28的高溫，南來北往應留意溫度變化。

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天氣方面，白天北部及宜蘭不定時有短暫陣雨，花東及中部山區則留意有零星飄雨，明晚起華南雲雨區東移，各地降雨機率增加，北部、宜蘭降雨時間變長，中部、花東地區及南部山區亦有局部短暫陣雨，南部平地也有零星短暫陣雨，特別提醒北部地區、宜蘭及中部山區易有局部大雨出現的可能。

3/30(日)至3/31(一)受東北季風或大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣較冷，其他地區早晚亦涼；華南雲雨區東移影響，各地降雨機率高，北部及東北部地區有短暫陣雨，中部、東部、東南部地區、恆春半島及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨，尤其在北部、東北部地區及中部山區有局部大雨發生的機率。

氣溫：北部及宜蘭13-17度，中部15-23度，南部17-28度，花蓮16-22度，台東18-25度；澎湖16-20度，金門11-17度，馬祖9-14度。

▲▼大雨特報。（圖／中央氣象署）

▲基隆、新北大雨特報。（圖／中央氣象署）

4/1(二)至4/3(四)仍受東北季風影響，北部、東北部仍較涼，其他地區早晚亦涼；水氣仍多，北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

氣溫：北部及宜蘭14-25度，中部15-28度，南部17-29度，花蓮18-23度，台東19-25度；澎湖17-24度，金門13-24度，馬祖11-19度。

4/4(五)東北季風減弱，轉偏東風，各地氣溫稍回升，東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部地區及中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣溫：北部及宜蘭15-25度，中部16-28度，南部19-29度，花蓮18-23度，台東19-25度；澎湖19-24度，金門16-23度，馬祖14-19度。

4/5至4/7東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

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