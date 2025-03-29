黃益中曝13名「創意私房高級會員」！驚見線上平台副總　本人發聲

▲藝人黃子佼持有2259部未成年人性影像，還被查出是偷拍論壇「創意私房」的高級會員。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

藝人黃子佼透過「創意私房」購買並持有2259部未成年人性影像，判刑8月；作家吳淡如指創意私房有80名高級會員，呼籲政府應公布名單，而時常評論時事的公民老師黃益中也在臉書公布了13位會員名單，其中就包括了知名線上課程學習平台「EZCourse」的副總洪偉傑。對此，他也透過EZCourse發出聲明回應了。

洪偉傑聲明如下：

有關近日不明人士在臉書以數個假帳號捏造本人為「創意私房會員」之內容，特此聲明澄清純屬惡意虛構不實謠言，嚴重損及本人及日月文化出版股份有限公司EZ Course線上課程學習平台聲譽，請大眾勿輕信假訊息而受影響。網路散播假訊息涉犯刑法加重誹謗罪，請大眾切勿轉傳散播，以免觸法，提請注意。

此等不實言論係由特定網路網軍策劃並針對性攻擊，藉由網路惡意攻擊手法蓄意抹黑，以達到惡意毀損名譽之目的。日月文化出版股份有限公司嚴正警告相關人士，立即停止任何形式的誹謗攻擊行為，並立即刪除所有相關不實留言與訊息。若有再犯或持續散播，洪偉傑先生和日月文化出版股份有限公司必將請敦信法律事務所嚴密蒐證，全力追究到底，務必使散播者承擔一切法律後果，絕不姑息。

▲洪偉傑透過EZCourse發出聲明回應。（圖／翻攝自翻攝自Facebook／EZCourse）

「創意私房」一案因藝人黃子佼牽涉其中，引發社會撻伐，作家吳淡如昨日更在臉書上詢問網友「是否贊成公布80個高級會員名單，不管有何社會名望」，文章至今超過4萬名網友點讚。公民老師黃益中也呼應發文，PO出黃子佼等5名會員的真實姓名、大頭照及職業類別，並在留言區加碼爆料8人，一次公布13位名單。

高檢署檢察長張斗輝28日表示，考量到創意私房會員眾多，經過協調，決定由曾經偵辦相關案件的台中地檢署主辦、台北地檢署協辦。據了解，去年抄了創意私房的台中地檢署檢察官陳祥薇也是其中一員。