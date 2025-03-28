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吳淡如「公布說」4萬人點讚　北檢、中檢調查80高級會員名單

▲藝人黃子佼涉及《兒少條例》引起公憤。（圖／記者李毓康攝）

▲藝人黃子佼涉及《兒少條例》引起公憤。（圖／記者李毓康攝）

記者白珈陽／台中報導

「創意私房」一案因藝人黃子佼牽涉其中，引發社會撻伐，作家吳淡如昨日更在臉書上詢問網友「是否贊成公布80個高級會員名單，不管有何社會名望」，文章至今超過4萬名網友點讚。全民的憤怒，引起台灣高檢署重視，今天（28日）傍晚要求北檢、中檢進行分案調查。

台中地檢署偵辦「SCP」與「OAT」偷拍社群，以及創意私房偷拍群組，查出被害人遍及全台，總數逾800人，其中創意私房更有400多名會員，隨著黃子佼涉購買兒少性影像案件發酵，昨天吳淡如在臉書以憤怒符號發文詢問網友：「你是否也贊成公布這80位『高級會員』名單並起訴，不管他們有何等社會名望？」目前超過4萬人點讚。

對此，台中地檢署今天傍晚表示，媒體報導：偷拍論壇「創意私房」高級會員多達 80人新聞乙則，涉及不法集團濫用未成年性影像從中牟利，不肖民眾加入會員付費觀看，嚴重戕害兒少被害人之身心健康及人格發展。經臺灣高等檢察署協調統合，本署、臺灣臺北地方檢察署針對案關人等所涉違反《兒童及少年性剝削防制條例》罪嫌即時剪報分案，指派檢察官積極偵辦。

不過，即使檢方深入調查，是否能像大眾所希望的「將犯罪名單公布」？法界人士說，恐怕有困難，相關案件礙於法規，涉案人的身份在目前為止，恐無法如大眾所願去公布。

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