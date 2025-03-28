「黃子佼們」一個都不能放過　潔哥挺公布高級會員名單！給他們生路誰給小女孩生路？

記者劉邠如、張琦珍／台北報導

藝人黃子佼在「創意私房」論壇，購買未成年猥褻影片多達2259部，受害者最小的才10歲，引發各界撻伐，而跟黃子佼一樣是論壇高級會員的人數，據傳至少有80人，對此，網紅潔哥痛罵此事就是「人神共憤」，她認為，這些高級會員都是「性罪犯」，「一定要公布出來」。

網紅潔哥接受《ETtoday》訪問時情緒激動，直言「我真的覺得就是人神共憤」，她表示，事件爆發後，不論是她身邊的朋友或是網路上，只要是為人父母，「都非常氣憤」，她說，自己無法理解為什麼會有人做這種事情，黃子佼也有小孩，而且還是女生。



▲潔哥認為，應該公布創意私房尚未曝光的80名高級會員。(圖／合成圖)

針對論壇內還有至少80名高級會員未曝光，而這些高級會員還可以「點菜」，要求特定對象的性影片，讓潔哥覺得「不寒而慄」，她因此認為「一定要公布，因為他們已經是罪犯，而且是性罪犯，所以這些人真的一定要公布出來，不然很可怕！」

她提到自己看到判決書中記載，受害者「年紀最小才10歲」，讓她痛罵「噁心」，對於黃子佼辯解並不知道對方未成年，潔哥也痛罵：「辯解個屁啦！就是直接給我去吃牢飯！」她認為黃子佼不可能不知道被害者未成年。



▲黃子佼透過創意私房論壇購買2259部未成年的性影像，一審遭判刑8個月。(圖／記者吳銘峯攝)

因此，潔哥不滿有藝人或網友聲援黃子佼，直言：「我覺得這些藝人跟網紅到底是加油個屁！」她認為，黃子佼所為都是犯罪事實，「你們說不要為難他？那些受害者，她們的未來該怎麼辦？」潔哥表示，令人生氣的是因為過往黃子佼賺了不少錢，即使受到「創意私房」風暴的影響，他依然過得比大多數人還要好。