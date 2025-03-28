　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「黃子佼們」一個都不能放過　潔哥挺公布高級會員名單！給他們生路誰給小女孩生路？

記者劉邠如、張琦珍／台北報導

藝人黃子佼在「創意私房」論壇，購買未成年猥褻影片多達2259部，受害者最小的才10歲，引發各界撻伐，而跟黃子佼一樣是論壇高級會員的人數，據傳至少有80人，對此，網紅潔哥痛罵此事就是「人神共憤」，她認為，這些高級會員都是「性罪犯」，「一定要公布出來」。

網紅潔哥接受《ETtoday》訪問時情緒激動，直言「我真的覺得就是人神共憤」，她表示，事件爆發後，不論是她身邊的朋友或是網路上，只要是為人父母，「都非常氣憤」，她說，自己無法理解為什麼會有人做這種事情，黃子佼也有小孩，而且還是女生。
▲網紅潔哥挺公布80位創意私房高級會員名單。（圖／合成圖）

▲潔哥認為，應該公布創意私房尚未曝光的80名高級會員。(圖／合成圖)

針對論壇內還有至少80名高級會員未曝光，而這些高級會員還可以「點菜」，要求特定對象的性影片，讓潔哥覺得「不寒而慄」，她因此認為「一定要公布，因為他們已經是罪犯，而且是性罪犯，所以這些人真的一定要公布出來，不然很可怕！」

她提到自己看到判決書中記載，受害者「年紀最小才10歲」，讓她痛罵「噁心」，對於黃子佼辯解並不知道對方未成年，潔哥也痛罵：「辯解個屁啦！就是直接給我去吃牢飯！」她認為黃子佼不可能不知道被害者未成年。
▲▼黃子佼藏2259部未成年性影像案，高等法院開庭審理。（圖／記者吳銘峯攝）

▲黃子佼透過創意私房論壇購買2259部未成年的性影像，一審遭判刑8個月。(圖／記者吳銘峯攝)

因此，潔哥不滿有藝人或網友聲援黃子佼，直言：「我覺得這些藝人跟網紅到底是加油個屁！」她認為，黃子佼所為都是犯罪事實，「你們說不要為難他？那些受害者，她們的未來該怎麼辦？」潔哥表示，令人生氣的是因為過往黃子佼賺了不少錢，即使受到「創意私房」風暴的影響，他依然過得比大多數人還要好。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
609 3 2621 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
緬甸7.7強震「罕求國際支援」！重大災情一次看
曼谷大樓倒塌　驚悚活埋影片曝！
快訊／緬甸強震傳1國人失聯！　外交部下指示
緬甸7.7強震！台灣特搜隊集結　隨時出發馳援
快訊／強震毀緬甸！　曼德勒皇宮被震垮
緬甸強震！雲南高樓震出「巨大沙塵」…市民驚恐逃生畫面曝
緬甸華人悲嘆：大馬路全部壞完了
快訊／曼谷新大樓空橋斷裂！　現場畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

離島急救援！澎湖南海之星變身醫療船　凌天救護員助後送

台南女三寶鬼切「完全不理後面」超扯畫面曝　網友氣翻了

快訊／苗栗工人遭活埋土石堆　開挖2小時找到人已無生命跡象

「黃子佼們」一個都不能放過　潔哥挺公布高級會員名單！給他們生路誰給小女孩生路？

快訊／慈濟新莊資源回收站大火！烈焰直竄天際　百名警消搶救中

2匪劫走20萬金項鍊「1晚花掉7萬」　犯案24hrs後被押回警局

緬甸7.7強震！屏東、桃園特搜隊集結整備　80人待命隨時馳援

桃園市府跨局處查緝濫倒廢土　科技執法讓犯行無所遁形

快訊／苗栗驚傳活埋！新建道路邊坡突崩塌　1人深埋3m搶救中

不動產成詐團新獵物！士檢整合「檢警地政」打造防詐鐵三角

轎車猛衝停等區　2機車倒地...落跑又撞自小客

音控師上台測試麥克風　唱《月牙灣》飆高音開口跪

金秀賢疑似要求性關係：想抱著睡　16歲金賽綸傻回「等我想做再做」

#魏如萱 現場表演遇蟲爬身上　驚嚇甩手！下秒唱到大爆笑

高雄排毒一條街被抄！深Ｖ超兇狂吸客　警掀拉簾老司機秒軟

【妳是誰？】老公麻醉時數14秒才睡倒　手術到一半還突然醒來XD

玥熹再談小優心死　「從此就是陌生人」

Melinda挺孕肚首露臉！ 被問楊祐寧「7胎宣言」XD

金秀賢傳「情趣內衣」給金賽綸　《橫豎》公開影片：大家來評斷

#洪淨 #中捷 砍人突當庭下跪致歉！受害者父親怒斥：噁心八點檔

離島急救援！澎湖南海之星變身醫療船　凌天救護員助後送

台南女三寶鬼切「完全不理後面」超扯畫面曝　網友氣翻了

快訊／苗栗工人遭活埋土石堆　開挖2小時找到人已無生命跡象

「黃子佼們」一個都不能放過　潔哥挺公布高級會員名單！給他們生路誰給小女孩生路？

快訊／慈濟新莊資源回收站大火！烈焰直竄天際　百名警消搶救中

2匪劫走20萬金項鍊「1晚花掉7萬」　犯案24hrs後被押回警局

緬甸7.7強震！屏東、桃園特搜隊集結整備　80人待命隨時馳援

桃園市府跨局處查緝濫倒廢土　科技執法讓犯行無所遁形

快訊／苗栗驚傳活埋！新建道路邊坡突崩塌　1人深埋3m搶救中

不動產成詐團新獵物！士檢整合「檢警地政」打造防詐鐵三角

兄弟開幕戰預售票賣出3.7萬　系列賽超過5萬破紀錄

台股今年來跌逾4.07％落後星韓　金管會：密切注意

旅遊達人緊急提醒「先別來曼谷」！邊逃生牆壁邊裂開：比921誇張

桃園東區、東信扶輪社主辦　助楊梅啟智技訓中心牙科室啟用

「最美玉女」蘇慧倫結婚11週年！　想過兩人世界...卻「屢被他抗議」

離島急救援！澎湖南海之星變身醫療船　凌天救護員助後送

台南女三寶鬼切「完全不理後面」超扯畫面曝　網友氣翻了

緬甸7.7地震　5國銀當地人員皆回報平安

台東關山女力展現地方魅力　嘉義性別平權團隊前來交流觀摩

7.7強震襲擊緬甸！　新北特種搜救隊+搜救犬整裝待命

貪吃貓狂揍飯碗感應蓋　飼主笑：看得到吃不到

社會熱門新聞

「直播界男神」公益人設都假的　吸少年當打手鬧鄰

抱病妻從14樓窗戶往外丟　她全身骨碎慘死

即／柯文哲4被告已押7個月　北院裁定再延押2個月

男輕生獲救！女友上山尋人卻死計程車內

即／竹聯幫慘了！警掃蕩3堂口逮40人　明仁會團滅

國軍桌曆正妹士官出事了　變幽靈人口慘被判刑

吳淡如要求公布「創意私房」80位高級會員

即／淡水民宅要價640萬賓士起火！車主身分曝光　曾捐地順澤宮

台北男租BMW買貢丸　衝進楊梅休息站連撞7車

人夫激戰女下屬20次　她「好想要」自拍淫片洩姦情

即／瑞豐夜市炒麵店發生火警　火焰點燃抽油煙機

即／新光三越氣爆奪5命　火調報告出爐：瓦斯釀禍

妻激戰多男狂拍片！老公「拿性愛光碟」提離婚　法官准了

高雄鐵工廠意外　女遭百斤廢鐵砸頭亡

更多熱門

相關新聞

王思佳被問黃子佼氣「虐童虐狗的人都要判死刑」

王思佳被問黃子佼氣「虐童虐狗的人都要判死刑」

藝人王思佳今天帶著LEO 與SNOW兩愛犬一起出席台北萌寵時裝週活動，她提到雙愛犬正是她的大女兒跟兒子，但當被媒體問到黃子佼的案件，她卻生氣地說：「基本上我覺得，只要虐童或是虐狗的人都應該判死刑。」

黃子佼判決書「性虐控制手法」曝光！律師氣到想吐

黃子佼判決書「性虐控制手法」曝光！律師氣到想吐

網追問「逼死黃子佼才甘心？」德州媽媽親回2爭議

網追問「逼死黃子佼才甘心？」德州媽媽親回2爭議

媒體人嘆「有一股強大力量」在保護黃子佼

媒體人嘆「有一股強大力量」在保護黃子佼

阿Ben「比中指開轟黃子佼」！

阿Ben「比中指開轟黃子佼」！

關鍵字：

潔哥黃子佼高級會員性罪犯創意私房

讀者迴響

熱門新聞

緬甸7.7地震！曼谷高樓瞬間倒塌

「直播界男神」公益人設都假的　吸少年當打手鬧鄰

快訊／好市多宣布4/1起實施「入口電子掃卡」　非會員無法入場

抱病妻從14樓窗戶往外丟　她全身骨碎慘死

澤倫斯基：普丁快死了！患病傳聞一次看

家寧道歉7天首露面「PO自拍化妝片」　IG遭洗版狂罵

大潤發改名「大全聯」LOGO曝光！

快訊／《海角七號》中孝介澡堂猥褻男子！

即／柯文哲4被告已押7個月　北院裁定再延押2個月

金城武重磅回歸！　網友暴動：帥大叔終於營業啦

「牆壁一直在裂！」他在曼谷被晃到站不住

「大潤發」預計改名為「大全聯」

男輕生獲救！女友上山尋人卻死計程車內

快訊／泰國總理宣布　曼谷進入緊急狀態

快訊／震撼！羅志祥鬆口「羅媽媽罹阿茲海默症」

更多

最夯影音

更多

轎車猛衝停等區　2機車倒地...落跑又撞自小客

音控師上台測試麥克風　唱《月牙灣》飆高音開口跪

金秀賢疑似要求性關係：想抱著睡　16歲金賽綸傻回「等我想做再做」

#魏如萱 現場表演遇蟲爬身上　驚嚇甩手！下秒唱到大爆笑

高雄排毒一條街被抄！深Ｖ超兇狂吸客　警掀拉簾老司機秒軟

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面