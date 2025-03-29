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傳聞升級8K 錄影　iPhone 17 Pro再度引發熱議

記者吳立言／綜合報導

▲▼網傳iPhone17模型。（圖／翻攝X @MajinBuOfficial）

▲網傳iPhone17模型。（圖／翻攝X @MajinBuOfficial）


根據外網傳聞，蘋果即將推出的 iPhone 17 Pro機型可能支援8K影片拍攝，相較於iPhone 16 系列目前的最高4K錄製解析度有所提升。一名中國爆料者在微博帳號「Fixed Focus Digital」上表示，iPhone 17 Pro「值得期待」，因為 8K 影片將「觸手可及」。

去年9月，有報導稱蘋果曾對iPhone 16 Pro機型進行 8K影片錄製的測試。然而，由於當前三鏡頭相機配置的硬體限制，該功能最終未能啟用。現有的iPhone 16 Pro 配備4800萬畫素的Fusion相機和超廣角相機，而長焦相機為1200萬畫素。由於 8K 影像約需3300萬畫素，因此 Fusion 相機和超廣角相機理論上能支援 8K影片錄製，但長焦相機仍無法實現。

同一報導還建議，由於iPhone 17 Pro傳聞具有4800萬長焦相機，8K影片錄製功能可能將首次在該設備上亮相。蘋果的 iPhone 17 Pro 機型目前被廣泛傳聞將配備三個4800萬畫素的後置相機，目前已有數款競品智慧手機提供 8K影片錄製功能，例如三星 Galaxy S25 Ultra和Google Pixel 9 Pro（通過 AI 升級實現）。儘管8K錄製目前尚未被內容創作者廣泛使用，但它仍有其實用之處。例如，使用超廣角相機8K拍攝，然後裁剪50%，仍能達到 4K的解析度。

值得注意的是，《彭博》記者古爾曼在今年2月報導稱，蘋果計劃在今年稍晚推出 iPhone 17 Pro 時，就曾經強調其改進的影片錄製能力。古爾曼稱，蘋果今年似乎將更著重於改進影像錄製。一個目標是吸引 2025 年的 iPhone 用戶，尤其是vlog創作者和其他影音創作者，讓他們逐漸放棄使用獨立相機，轉而更多依賴 iPhone 來完成創作。多年來，iPhone的錄影功能不斷更新，包括穩定效果的「動作模式」、淺景深的「電影模式」、以及支援120fps的 4K Dolby Vision錄製等功能。

更有多個消息來源指出，iPhone 17 Pro型號將配備重新設計的後置相機系統。iPhone 17 Pro 和 iPhone 17 Pro Max更傳聞將採用類似 Google Pixel 系列的橫向相機條設計，該相機條可能橫跨設備背部，左側安裝三角形三鏡頭相機組合，右側則包含閃光燈、麥克風和 LiDAR 傳感器。目前尚不清楚蘋果為何採用此設計，但該設計已多次出現在消息中。另外，所有四款 iPhone17型號也預計將配備升級版的2400萬畫素前置相機。

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