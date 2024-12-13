網爆「蘋果iPhone 17渲染圖」機體大改　鏡頭撞臉Google Pixel

▲iPhone示意圖。（圖／視覺中國CFP）



記者鄒鎮宇／綜合報導

根據外媒報導，蘋果iPhone 17將迎來史上最重大改變，在外觀上將成為歷代最薄的機身，外界暫且稱作「iPhone 17 Air」型號。對此，有大陸網友透過供應鏈資訊做出渲染圖，意外發現背部鏡頭的部分與Google Pixel手機相似。

有網友在微博發文表示，「從供應鏈物料來看，iPhone 17系列（slim）確實改成了這個設計，鏡頭排列細節不知道，模組是這種條形跑道，明年也有不少安卓新機改成了這種設計」。

該名微博網友也PO出自己製作的渲染圖，畫面顯示新機體的鏡頭改成橫列式，且有3顆鏡頭。此外，也網友透過此消息製作出手機殼的渲染圖。

▲大陸網友爆料iPhone 17 Air的渲染圖。（圖／翻攝微博）



外媒《Android headlines》報導，假設該渲染圖為真，因外表與Google Pixel手機太過相似。業界中，大多數的智慧型手機傾向將鏡頭保留在側邊，或以垂直、盒狀方式排列，但Google卻透過橫跨背面的水平相機模組來挑戰行業設計的規範。

該渲染圖中的iPhone 17外型與iPhone 16相比，邊緣和角落明顯更柔和、更圓潤。另外，有其他微博網友PO出新 iPhone 17 的邊框設計，也與第一個爆料的渲染圖相近，但背面卻開了一個大洞，目前仍不清楚該洞的用途。

《Android headlines》表示，傳言蘋果要將「iPhone 17 Air」設計得更為輕薄2毫米，因此為了讓手機「瘦身」，內部組件的排列勢必得重新設計，也可以解釋相機被重機安排位置的可能性，然而該設計對於蘋果來說過於激進，最好持保留態度看待這則爆料。

▼網友爆出iPhone 17手機殼的渲染圖。（圖／翻攝X）

