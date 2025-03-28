粉紅花海盛放！　嘉義「阿拉伯粉紅村」迎接最美花期

▲ 嘉義「阿拉伯粉紅村」開園 粉紅花旗木將綻放 。（資料圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣竹崎鄉義隆村有個粉紅村，由綽號「阿拉伯」的竹崎鄉義隆村長葉志紘，歷經10多年種植將故鄉竹崎打造成「阿拉伯粉紅村」，每年約在3月底陸續盛開，阿拉伯村今28日開園，超過3000多株花旗木目前仍含苞待放，大約1至2週後陸續開花，縣長翁章梁等人今邀民眾把握花期，欣賞絕美花景。

▲ 嘉義「阿拉伯粉紅村」竹崎鄉義隆村長葉志紘 。

花旗木盛開時期，白天、夜晚皆適宜賞花，遊客可自駕前來，從國道三號下竹崎交流道進入166線道後，沿路即可感受到粉紅花開的浪漫，另因阿拉伯粉紅村腹地不大，建議將車子停放在台3線及166縣道路旁，再步行前往賞花。

不用上山就能賞如同櫻花美景的阿拉伯粉紅村，花期預計持續到5月上旬，同時間5月上旬到7月則是金針花花期。葉志紘表示，全盛花期大約有45天，看到花開正盛時再相揪賞花，今年的花也會一樣漂亮，去年受颱風影響倒掉的樹有立刻補植，歡迎大家蒞臨。

翁章梁說，阿拉伯粉紅村富有盛名，是地方成功的產業再造，讓社區加入、居民也能感受到社區興盛，每年花季都會湧入大批人潮，進而讓觀光商機蓬勃發展，今年受氣候影響較晚開花，預計清明節後會綻放，請大家注意公告訊息，來捕捉最美時刻。