緬甸7.7強震「罕求國際支援」！中泰也爆災情　曼谷大樓瞬間震垮

▲曼谷一棟興建中的大樓被震垮。（圖／翻攝自x）



記者吳美依／綜合報導

緬甸28日下午接連發生2次強震，不僅該國境內頻傳災情，讓軍政府罕見請求國際支援，就連鄰近的泰國與中國多地，也都感覺到劇烈震動。本文即整理出目前已知的災情及傷亡情況。

地震爆發

根據美國地質調查局（USGS）資訊，當地時間28日13時50分（台灣時間3月28日14時50分），緬甸中部發生規模7.7地震，震央位於實皆省（Sagaing）北北西16公里處，震源深度僅10公里，12分鐘之後又發生規模6.4地震，震源深度同樣只有10公里。根據地圖，2起地震震央距離似乎並不遠。

USGS評估，這一波地震可能造成1000至10000人喪命，經濟損失恐達緬甸GDP的2至30%，傷亡人數與經濟損失已經達到「紅色警報」。與此同時，約有1303萬人會感受到劇烈搖晃。

緬甸：進入緊急狀態、清真寺倒塌奪20命

地震發生後，首都奈比多（Naypyidaw）道路崩裂，建築物倒塌，橋梁斷裂。此外，仰光、實皆省等多地的佛塔、寺廟、宗教建築、住宅和橋梁，也都傳出受損情況。

▲曼德勒公寓被震歪，機場內部宛如廢墟。（圖／翻攝臉書）



其中，緬甸中部曼德勒（Mandalay）災情嚴重，一棟清真寺遭震毀，導致至少20人死亡，當地機場宛如遭到轟炸，天花板被震垮，建材散落一地，粉塵四處飄揚，旅客紛紛前往停機坪避難。一棟粉色公寓嚴重傾斜，彷彿「軟腳」歪了一邊，潘昂鎮也有旅館等建物倒塌。

此外，緬甸南部勃固省東吁縣一座佛寺坍塌，寺中收容的20名戰爭難民兒童全數受困，目前仍在搶救中。

2021年政變之後，軍政府幾乎控制所有媒體與網路，導致災情資訊取得困難。不過，緬甸軍政府已經宣布，遭地震強襲的6個地區進入緊急狀態。《衛報》也指出，軍政府在地震發生後，罕見請求國際人道主義援助。

▼緬甸發生規模7.7地震，就連1000公里之外的曼谷，都感受到強烈震感。（圖／路透）



泰國：大樓猛晃倒塌3死

泰國境內，靠近北部的清邁與清萊地區，持續發生餘震。其中，清邁河水激烈晃動，多棟大廈磚瓦被震碎，超市瞬間斷電，貨架上的瓶瓶罐罐全被掃到地板，人們逃往街上避難。

就連距離超過1000公里的曼谷，也傳出多起災情。恰圖恰地區（Chatuchak）一棟興建中的審計署辦公大樓，不堪強烈搖晃、應聲倒塌，造成3人死亡，至今仍有81人受困，生死不明。

Khiếp thật anh em ạ!



Động đất tại Myanmar mà dư chấn làm sụp luôn tòa nhà ở Thái Lan



Vậy chứng tỏ tại Myanmar thiệt hại kinh khủng lắm! https://t.co/HYhGoZrg27 pic.twitter.com/HUpGLLUhKF — Vinh Vương (@vinvin_100) March 28, 2025

另外，曼谷一棟高樓大廈，疑似經營高級飯店，頂樓設有無邊際泳池，但在強震劇烈晃動之下，泳池內的水如同瀑布一般傾瀉而下，畫面相當驚人。

泰國總理貝東丹已經宣布，曼谷進入緊急狀態，並提醒未來幾小時內可能還會有餘震，請民眾多加留意，並且下令國家廣播電視台（NBT）成立24小時資訊中心，持續提供最新消息。

而在航空方面，泰國所有航班暫停20分鐘以確保安全，目前一切正常、沒有傳出重大狀況。衛生部門也啟動應變措施，針對部分高風險地區的醫院與急診醫師進行部署。

▼雲南瑞麗財富廣場高樓磚石掉落，民眾抱頭逃竄。（圖／翻攝微博）

中國雲南：多地搖晃

此外，中國雲南、廣西、貴州等地也有震感。雲南瑞麗城區的財富廣場，一處高樓磚牆石礫崩落，當場砸傷2人，包括一名女童，緊急送醫救治。

「緬甸7.7級左右地震」、「雲南震感」分別衝上微博熱搜第1、第2名，昆明、大里等地網友紛紛表示震感明顯，還有人懷疑是自己頭暈或幻覺。多段影片顯示，室內吊燈劇烈搖晃，原本掛在牆上的白板，甚至被晃到掉落地面。