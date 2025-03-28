緬甸華人悲嘆：大馬路全部壞完了　預估傷亡非常嚴重

▲緬甸地震毀損路面。（圖／翻攝大象新聞，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

緬甸今（28）日下午發生規模7.7強震，當地華人現身說法，表示樓房倒塌很多，且主要大馬路全部壞完了，他預估這一次傷亡將會非常嚴重；與此同時，現場餘震不斷，大家都在室外躲避。

今日14時20分，在緬甸（北緯21.85度，東經95.95度）發生規模7.7地震；德國地球科學研究中心（GFZ）測得地震深度僅10公里，震央鄰近緬甸第二大城瓦城（Mandalay）。

河南廣播電視台旗下《大象新聞》報導，身在緬甸最大城市仰光的華人朱先生表示，「這邊樓也倒很多……，橋塌的樓倒的，估計這一次傷亡非常嚴重」。

朱先生還說，目前緬甸首都奈比多（Naypyidaw）主要大馬路全部壞完了，所有的車都堵在路上，因為地震，路都變成一段一段的。

另一位在瓦城的周女士說，地震當時她正在吃午飯，突然感覺天旋地轉；「我經歷過汶川地震，第一時間就知道是地震了，所以趕緊和朋友跑了出來。」

據她描述，地震震感強烈，但持續時間較短。她所在地區大多是較矮樓房，有房屋牆體、玻璃門被震碎。目前現場餘震不斷，大家都在室外躲避，周圍暫時沒有人受傷。

▼緬甸地震造成樓房傾斜或倒塌。