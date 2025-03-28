緬甸強震災情曝！機場「如遭轟炸」淪廢墟　公寓整棟被震歪

▲緬甸曼德勒地區，公寓整棟被震歪，機場也淪為廢墟。（圖／翻攝臉書）



記者吳美依／綜合報導

緬甸28日下午發生規模7.7強震，如今各地災情畫面也被陸續流出，只見該國中部曼德勒（Mandalay）的機場彷彿遭到轟炸、淪為廢墟，而當地一棟公寓，甚至整棟被震歪。

根據畫面，曼德勒國際機場（Mandalay International Airport ）的旅客們，紛紛疏散至停機坪坐下或蹲下，接著依照機場員工指示避難。機場內部多處天花板被震垮，建材散落一地，粉塵四處飄揚，就像剛剛遭到轟炸一般。

▲旅客被疏散到停機坪上。（圖／翻攝臉書）



▲▼強震過後，機場內部慘不忍睹。（圖／翻攝臉書）

此外，曼德勒一棟被漆成粉紅色、外表嶄新的公寓，被地震晃得嚴重傾斜，彷彿「軟腳」歪了一邊。而潘昂鎮也有旅館等建築物倒塌的災情。

除了緬甸境內，鄰近的泰國清邁也頻傳災情。民眾拍到當地河水激烈晃動，多棟高樓大廈的磚瓦都被震碎，店家販售飲料玻璃瓶全被掃到地上，人們紛紛逃往大街上避難。

由 Jirapha Wongphrom 發佈於 2025年3月27日 星期四