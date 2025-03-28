黃子佼判決書「性虐控制手法」曝光！律師怒：許多人被性侵數百次

▲黃子佼藏2259部未成年性影像案。（圖／記者吳銘峯攝）



記者劉維榛／綜合報導

藝人黃子佼是偷拍論壇「創意私房」高級會員，更持有2259部未成年人性影像，他二審出庭僅部分認罪，不齒行徑被各界撻伐。靜觀法律事務所李翎瑋律師查看一審判決書，看到被害人需拿著手寫個資照片，在資訊全露的情況下口交、性交數百次，讓他氣到睡不著甚至想吐。

李翎瑋律師在臉書表示，昨（27日）看完黃子佼一審判決書後，當晚氣憤到無法入睡，甚至很想吐，因此他也替大家解讀判決書內容，「誰還不知道黃子佼案件細節的，通通都要往下看。」

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李翎瑋先說明，黃子佼的創意私房案，已知受害者提告35人（其他人沒有出面提告），總共影片2259部，全部都是未成年，全部都是性侵，沒有人是同意的。同時他補充A片的定義，是合法、全部演員都同意拍攝後，經由特定管道上市，但創意私房的影片全部都是性剝削影片，沒有一部是A片。

李翎瑋說，本案中數十位被害人，一開始是被偷拍、網友約會、廣告試鏡等原因，掌握他們不敢外流的資訊之後，就開始控制這些被害人，被控制的內容全部是性虐待，口交、性交等等，有許多人被性侵超過數百次，而且還附加很多恐怖內容。

被害者被迫對鏡頭擺出M字腿姿勢；被迫穿學校制服裸露胸部和用手撥開陰部的影像；被迫拿著手寫的自己的FB、IG、身分證字號、生日、學校表演或比賽的照片，個資資訊全部都露出的情況下，被害者遭口交、性交數百次。

順帶一提，李翎瑋指出，創意私房的受害者據傳超過3000人，經歷多次拍攝，不是短時間之內完成，時間往往延續數年，尤其是高級會員每次有人「點菜」要這個人拍攝，他就會被性侵並拍成影像，並且賣給這些「點菜」的人。

會員之中，或許最有名的人是藝人黃子佼，但是總共加入這個創意私房並且購買的人超過5000人。李翎瑋表示，創意私房的標榜是「全部都是真實的人」，意思就是「不是A片、不是演戲」，所有加入的人都知道，所有購買的人都知道購買的是未成年人被性侵的影像，而且那些露出的個資也要花錢買。

目前黃子佼一審遭判刑8個月，26日二審出庭僅部分認罪，並請求改判得易科罰金之刑。李翎瑋直言，許多成員也被逮捕，多名成員在被逮捕之前接連輕生，目前據說已經有數名被判刑，刑度數年到十餘年不等。

本文由李翎瑋授權提供。