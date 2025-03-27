　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

小米LOGO倒過來是什麼字　網驚：雷軍是故意的嗎？

▲▼小米LOGO的正面（左）與倒過來的樣子。（組圖／翻攝小米微博）

▲小米LOGO的正面（左）與倒過來的樣子。（組圖／翻攝小米微博）

記者陳冠宇／綜合報導

小米的LOGO正面看是英文拼音Xiaomi的「MI」，那倒過來是什麼呢？小米集團創辦人兼董事長雷軍近日回到母校仙桃中學，出席活動的照片傳出來之後，有網友就發現了玄機：原來把小米LOGO倒過來，就是仙桃的「仙」字！不過，小米官網卻有不同的解釋。

雷軍昨（26）日下午回到湖北省仙桃中學，出席「雷軍圖書館」揭牌儀式。這座圖書館是他捐資4000萬元（人民幣，下同；約合新台幣1.8億元）建設的成果。

作為湖北省仙桃中學1984級校友，雷軍幾十年來從未間斷與母校的互動。幾年前，他與仙桃中學商定，為母校捐贈5000萬元，其中4000萬元用於修建圖書館，1000萬元設立獎勵基金，資助品學兼優、家庭困難的學生，以及獎勵優秀教師。

▼雷軍回母校仙桃中學。（圖／翻攝仙桃日報）

▲▼雷軍回母校仙桃中學演講。（圖／翻攝仙桃日報）

在昨天的揭牌儀式上，雷軍感性地說，雖然他已經離開家鄉在外闖蕩38年，但無論走到哪裡，他的身上都有濃濃的仙桃烙印，就是大家都熟悉的「仙桃普通話」。

當雷軍演講的照片傳到網路上後，有大陸網友注意到，演講台上有一個碩大的仙桃中學LOGO，而其正中心的「仙」字，與小米公司的LOGO「MI」倒過來後極為相似，直呼「這是什麼奇妙的緣分！」

不過，根據小米台灣官網介紹，小米的LOGO是一個「MI」形，是Mobile Internet的縮寫，代表小米是一家行動網路公司。另外，小米的LOGO倒過來是一個心字少個點，意味著小米要讓使用者省一點心。

雷軍在此前的採訪中曾透露，在為公司命名的過程中，團隊曾考慮過很多親民、接地氣的名字，最終他們選擇了「小米」，因其更符合公司的定位和願景。目前小米公司的LOGO就是拼音「MI」的藝術化表現。

▼大陸網友說，小米LOGO倒過來跟仙桃中學的「仙」字很像。（圖／翻攝極目新聞）

▲▼雷軍、仙桃中學、小米LOGO。（圖／翻攝極目新聞）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
634 2 6205 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／麗寶集團驚爆內線交易　名軒開發董座等10人遭約談
小米LOGO倒過來是什麼字　網驚：雷軍是故意的嗎？
快訊／高雄風景區落水！　女無呼吸心跳
詐騙董事長50億！她爽買精品包、LV腳踏車
快訊／台中驚傳銀樓搶案！　歹徒逃了
ChatGPT再升級！製作「專屬LINE貼圖」只要5分鐘　4

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中共中央軍委副主席何衛東遭調查？　陸國防部：沒有這方面消息

盧比歐稱中國投資是「掠奪行為」　陸外交部：奉勸美方反思自身

川普對進口車課「25%稅」　陸外交部酸：加徵關稅不會讓國家繁榮

小米LOGO倒過來是什麼字　網驚：雷軍是故意的嗎？

因應美國關稅　大陸最新招數：WTO起訴、拉攏美企

只有她堅持全紅嬋參加奧運！　中國跳水隊大家長「周繼紅」退休

駁斥解放軍5步驟封鎖台　陸國防部談台海危機：台獨是緊張根源

與我軍艦擦撞陸漁船身份可疑？　陸國防部：惡意揣測、煽動對抗

陸國防部嗆日本：最沒有資格拿台灣說事

《巴黎協定》十周年　中法聯合聲明暗批美國「倒退」

#南韓 死傷最慘重 #野火 ！ 燒千年古寺2.7萬人撤離

38歲翁滋蔓久違現身　談結婚進度：還很久

包偉銘空降《營業中5》店長　狂訴苦..莎莎：不要再抱怨了

正妹 #女警 宣導防詐騙　網被迷倒歪樓：已匯兩億

#柯建銘 發狂斷拐猛敲桌！ 不只 #徐巧芯 「 #萬老師 」直播也險被砸

屏東警執行行人違規取締專案　火車站成取締重點引乘客不滿

台中鬧區商場外砍人！　警方逮兇嫌第一視角曝

13尊千萬 #青銅佛像 遭竊 2賊賣20萬！警72小時救回

#黃子佼 赴高院開庭 ！又穿同件上衣現身　媒體提問一概不回應

【那是我的球欸！】爸媽突搶球　小狗邁短腿急追瘋狂來回跑XD

中共中央軍委副主席何衛東遭調查？　陸國防部：沒有這方面消息

盧比歐稱中國投資是「掠奪行為」　陸外交部：奉勸美方反思自身

川普對進口車課「25%稅」　陸外交部酸：加徵關稅不會讓國家繁榮

小米LOGO倒過來是什麼字　網驚：雷軍是故意的嗎？

因應美國關稅　大陸最新招數：WTO起訴、拉攏美企

只有她堅持全紅嬋參加奧運！　中國跳水隊大家長「周繼紅」退休

駁斥解放軍5步驟封鎖台　陸國防部談台海危機：台獨是緊張根源

與我軍艦擦撞陸漁船身份可疑？　陸國防部：惡意揣測、煽動對抗

陸國防部嗆日本：最沒有資格拿台灣說事

《巴黎協定》十周年　中法聯合聲明暗批美國「倒退」

台電桃園區處邀大用戶座談　聚焦深度節能與移轉夜尖峰用電

中共中央軍委副主席何衛東遭調查？　陸國防部：沒有這方面消息

快訊／麗寶集團驚爆內線交易　名軒開發董座等10人遭約談偵訊

UBA男籃4強戰對決王者政大　台師大砍將林韋愷喊話展現大將之風

賴清德要求不演了！防衛韌性操演「有想定無劇本」　驗證應變能力

男子長期皮膚搔癢！「螞蟻碾碎」塗抹身體　釀多處皮膚壞死住院

明天北東轉有雨　周末雨區擴大「低溫探14度」

連鎖牛排店用餐…5歲童一咬「硬硬的」吐出　竟是發黑螺絲

行政院「健康台灣深耕計畫」啟動　蘇俊賓：護理離職率是關鍵

安泰銀泛宏泰戰力調整　法人代表廖乾宏換林子瑞

台中鬧區商場外砍人！　鐵鋸丟花圃躲廁所被逮

大陸熱門新聞

王力宏被起訴！　代言35小時就掰掰、車企索賠9000萬

快訊／323封舉報信「台獨打手」八炯、閩南狼入列　

月租200元！19歲女每日「睡公司廁所」

想留住客人！火鍋店「湯底加罌粟」提味

男童吃麥芽糖跌倒！12cm竹籤「刺到顱底」

馬拉松直播變捉姦！董座外遇曝光

小米LOGO倒過來是什麼字　網驚：雷軍是故意的嗎？

彭博富比世雙認證！張一鳴登頂中國首富 身家上看655億美元

曾堅持全紅嬋參加奧運！中國跳水隊領隊退休

陸國防部嗆日本：最沒有資格拿台灣說事

陸海警船停留釣魚台92小時創紀錄！

「亞亞」離台　陸外交部強調：台灣不可分割

正妹拍成人片忘關窗簾！下體被看光　身分竟是女網紅

公司嚴禁上班離開辦公室　員工直呼：像坐牢

更多熱門

相關新聞

三星掌門人李在鎔訪小米同框雷軍 馬不停蹄再赴比亞迪談合作

三星掌門人李在鎔訪小米同框雷軍 馬不停蹄再赴比亞迪談合作

大陸23日舉行中國高層發展論壇2025年年會，包括蘋果執行長庫克等多家跨國企業與科技公司高層齊聚北京參會，其中，三星掌門人、集團會長李在鎔趁著這次出訪大陸的機會，先前往北京的小米總部，與雷軍及林斌等高層會面並參觀小米汽車工廠。此外，李在鎔也乘坐直升機直接飛抵位於深圳的比亞迪總部，與王傳福等高層會談，探討合作可能。

小米挖5名BMW高管設歐洲研發中心

小米挖5名BMW高管設歐洲研發中心

小米「全新休旅YU7今年上市」可跑820公里

小米「全新休旅YU7今年上市」可跑820公里

被問中美議題　陸人大代表們與媒體「你追我跑」

被問中美議題　陸人大代表們與媒體「你追我跑」

小米不只賣車！一次性不銹鋼杯賣斷貨

小米不只賣車！一次性不銹鋼杯賣斷貨

關鍵字：

小米雷軍仙桃中學

讀者迴響

熱門新聞

為滿足創意私房高級會員　12歲孩拍255部影片

快訊／我海軍中和軍艦、中國船隻發生擦撞！　海巡到場蒐證

快訊／金秀賢「鹹濕調情對話」公開！要求16歲金賽綸：親親、抱抱睡～

王力宏被起訴！　代言35小時就掰掰、車企索賠9000萬

楊千霈罕見鏡頭前淚崩！

金秀賢疑要求「性關係」：要1年嗎？　16歲金賽綸傻傻回答⋯獻身對話曝光

亞亞返中遭調包！恐怖內幕曝

「台北澀谷」掰了！南西商圈變回原樣全看傻

群海娛樂涉逃漏稅！Andy老師現身調查局

G級女星笹倉彩「轉戰AV界」自曝是肉食女！

快訊／柯疑急性腎損傷　陳佩琪急開記者會

快訊／金賽綸「生前苦求金秀賢」親筆信公開：你是我初戀⋯　

黃子佼案判決書瘋傳引怒火　苗博雅唸到哽咽

郁方罕爆怒發23字「必須關到X」　網猜：姓氏有顏色的

大腸癌早期無感　醫示警「7徵兆」：有症狀都已中晚期

更多

最夯影音

更多

#南韓 死傷最慘重 #野火 ！ 燒千年古寺2.7萬人撤離

38歲翁滋蔓久違現身　談結婚進度：還很久

包偉銘空降《營業中5》店長　狂訴苦..莎莎：不要再抱怨了

正妹 #女警 宣導防詐騙　網被迷倒歪樓：已匯兩億

#柯建銘 發狂斷拐猛敲桌！ 不只 #徐巧芯 「 #萬老師 」直播也險被砸

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面