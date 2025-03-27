小米LOGO倒過來是什麼字　網驚：雷軍是故意的嗎？

▲小米LOGO的正面（左）與倒過來的樣子。（組圖／翻攝小米微博）

記者陳冠宇／綜合報導

小米的LOGO正面看是英文拼音Xiaomi的「MI」，那倒過來是什麼呢？小米集團創辦人兼董事長雷軍近日回到母校仙桃中學，出席活動的照片傳出來之後，有網友就發現了玄機：原來把小米LOGO倒過來，就是仙桃的「仙」字！不過，小米官網卻有不同的解釋。

雷軍昨（26）日下午回到湖北省仙桃中學，出席「雷軍圖書館」揭牌儀式。這座圖書館是他捐資4000萬元（人民幣，下同；約合新台幣1.8億元）建設的成果。

作為湖北省仙桃中學1984級校友，雷軍幾十年來從未間斷與母校的互動。幾年前，他與仙桃中學商定，為母校捐贈5000萬元，其中4000萬元用於修建圖書館，1000萬元設立獎勵基金，資助品學兼優、家庭困難的學生，以及獎勵優秀教師。

▼雷軍回母校仙桃中學。（圖／翻攝仙桃日報）

在昨天的揭牌儀式上，雷軍感性地說，雖然他已經離開家鄉在外闖蕩38年，但無論走到哪裡，他的身上都有濃濃的仙桃烙印，就是大家都熟悉的「仙桃普通話」。

當雷軍演講的照片傳到網路上後，有大陸網友注意到，演講台上有一個碩大的仙桃中學LOGO，而其正中心的「仙」字，與小米公司的LOGO「MI」倒過來後極為相似，直呼「這是什麼奇妙的緣分！」

不過，根據小米台灣官網介紹，小米的LOGO是一個「MI」形，是Mobile Internet的縮寫，代表小米是一家行動網路公司。另外，小米的LOGO倒過來是一個心字少個點，意味著小米要讓使用者省一點心。

雷軍在此前的採訪中曾透露，在為公司命名的過程中，團隊曾考慮過很多親民、接地氣的名字，最終他們選擇了「小米」，因其更符合公司的定位和願景。目前小米公司的LOGO就是拼音「MI」的藝術化表現。

▼大陸網友說，小米LOGO倒過來跟仙桃中學的「仙」字很像。（圖／翻攝極目新聞）