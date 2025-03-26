把「小翁立友」騙到緬甸當豬仔！狠心友人落網　檢諭知5萬交保

▲「小翁立友」陳康岳遭關押緬甸園區193天獲釋，神情憔悴，全身多處瘀青。（圖／民眾提供，下同）

記者許權毅、閔文昱／台中報導

有「小翁立友」之稱的歌手陳康岳，去年9月在泰國曼谷機場遭綁架囚禁在緬甸詐騙園區，關押193天後在友人籌了30萬元獲釋回台。對此，帶走陳康岳的陳姓主嫌也被警方逮捕，台中地檢署今（26日）訊問後，諭知5萬元交保。

陳康岳26日上午受訪表示，去年9月，他去泰國曼谷要購買賽車零件，順便玩個幾天，被陳姓友人得知後，陳男委託他幫忙帶佛牌回來，不但會出機票錢，也會給一點分潤，還交代說，過去泰國一切都聽另一名楊姓男子的話。陳康岳不疑有它，不料他一出泰國機場，就被3人強行押上車。

陳康岳被押上車後，隨即被載往泰國的泰昌園區，並被關在小黑屋14天，之後再被仲介賣到緬甸交克園區，開始從事詐騙，不但被園區主管告知他已在詐騙園區，還叮嚀不要反抗，否則會有生命危險。而在他身陷詐騙園區時，陳姓男子則在台灣不斷向他家人勒贖金錢，從數百萬一直喊價，最後在友人以及警方協助下，交付30萬元贖金才得以回台。

隨著陳康岳回台，警方也逮捕了將他的騙至緬甸的陳姓主嫌，台中檢方今訊問後，認定陳嫌涉嫌違反人口販運防制法，諭知交保5萬元。