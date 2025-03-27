軍演針對「台獨和外部勢力」　陸國防部：天欲令其亡必先令其狂

▲ 大陸國防部發言人吳謙 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸解放軍3月中旬在台海附近開展了軍事演習，大陸外交部當時間接證實是「劍指」總統賴清德的「台獨」分裂言論和台美近期勾連反制。對此，大陸國防部發言人吳謙今（27）日主持例行會時回應，「天欲令其亡，必先令其狂」，並且指出解放軍軍演是檢驗部隊打仗能力，針對的是「台獨」和外部勢力干涉。

吳謙首先指出，「天欲令其亡，必先令其。台灣是中國的一部分，從來就不是一個國家，過去現在不是今後也絕不可能是。」

吳謙繼續說，「中國人民解放軍東部戰區為台島周邊海空域組織海空兵力開展戰備警巡和聯合演訓，檢驗提升部隊打仗能力，這是對「台獨」分子的有力懲戒，也是對外部干涉勢力的嚴重警告，「完全正當，完全必要。」

最後他指出，人民軍隊將堅決貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，隨時能戰，戰之必勝，堅決打掉一切台獨分裂圖謀。

總統賴清德13日宣佈「國安17條」，堅決捍衛中華民國主權。解放軍於17日在台海附近開展軍事演習，外界認為是針對總統對賴清德近日「台獨」分裂言論和台美近期動向的反制懾壓。

大陸外交部當天間接證實，解放軍在台海附近展開軍事演習，並坦承是針對美國「近期在台灣問題上採取了一系列錯誤行徑」，要求美國「慎之又慎處理台灣問題」，不要對台海和平穩定和中美關係造成嚴重損害。

同日，大陸國台辦也指出，軍演是對台獨的堅決懲戒，以及對外部勢力的嚴正警告。「台灣問題」是中國核心利益中的核心，是不容挑戰的紅線，「正告賴清德當局，膽敢挑釁玩火，只會自取滅亡、粉身碎骨。」