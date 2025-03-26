退休長輩愛去中國旅遊！大票曝「1優勢贏日本」：光這點就吸引

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許宥孺攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

很多人退休後會想出國旅行，到世界各地走走，看看不同的人文風情。有網友表示，身邊的退休長輩們特別喜歡某個國家，「又開始規劃青海、新疆、西藏這些冬天無法去的景點」，這令他納悶，為何這麼愛去中國旅遊？話題引發熱論。就有不少人推中國旅遊的優點，包括景點多元、花費不高、不用擔心語言問題。

原PO在PTT的Gossiping板問卦「為啥退休老人，愛去中國旅遊？」提到身邊退休長輩們又開始規劃出國，選擇去青海、新疆、西藏這些冬天無法去的景點。而這些長輩們每次玩回來，都會大讚景色太美，東西好吃又便宜。原PO就好奇，為何退休長輩們都那麼愛去中國玩？

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貼文引發熱論，大多數網友紛紛提到1關鍵，「語言通吧？景色美也沒錯」、「語言通又便宜又有特色」、「語言通，不然要比手劃腳？」「不用學外語啊！光這點就很吸引人了」、「我爸媽很排斥去日本，他們不想學外語，寧願台灣玩，或是中國。」

還有人留言直呼，「我媽酸中國到不行，結果一年最少去玩兩次」、「大山大水東西便宜，為什麼不去？去日本一趟可以去中國三四趟耶！去新疆可以騎馬、看大草原，這些日本也很少。桂林山水甲天下，去看過就知道為何」「便宜治百病，老了也不太能坐長途航班。」