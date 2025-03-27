與我軍艦擦撞陸漁船身份可疑？　陸國防部：惡意揣測堅決反對

▲海軍艦隊指揮部。（示意圖／非報導當事船艦／海軍艦隊指揮部臉書）

記者任以芳／北京報導

海軍艦隊指揮部今（27）日上午表示，其所屬中和軍艦執行任務期間，今天凌晨與大陸籍漁船「閩連漁61756」發生擦碰。有消息傳出，大陸該艘漁船可能只是「偽裝」，目的是在我海域搜集資料。對此，大陸國防部稍早回應，對於這種「惡意揣測，煽動對抗做法，我們堅決反對。」

該起擦撞事件發生於今天凌晨，大陸國防部發言人吳謙一開始聽到記者提問，一開始表示需要再了解一下情況，接著強調對於外界的惡意揣測，煽動對抗作法，「我們堅決反對」。

海軍艦隊指揮部27日上午表示，其所屬中和軍艦執行任務期間，於凌晨00時38分在台中港外海約45浬，也就是限制水域外9浬處，與中國籍漁船「閩連漁61756」發生擦碰。海軍強調，雙方人員均無損傷，艦艇受損部分不影響航行安全。

關於這起海事案件發生後即協請海巡署淡水艦與PP-10080艇到場協處與蒐證。海軍艦隊指揮部也表示，雙方人員均無損傷，艦艇受損部分不影響航行安全。後續將依相關規定完成調查，釐清責任歸屬。

根據資料顯示，中和級戰車登陸艦是一款由中華民國海軍和陸戰隊使用的戰車登陸艦，原為美國海軍新港級戰車登陸艦，駐地左營軍港，隸屬海軍一五一艦隊。