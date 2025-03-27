駁斥解放軍5步驟封鎖台　陸國防部談台海危機：台獨是緊張根源

▲ 大陸國防部發言人吳謙 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

美媒《華爾街日報》日前以「中國已經準備好封鎖台灣」為題報導，分析解放軍將使用五步驟封鎖台灣，西方軍事專家認為大陸更可能採取的行動是「隔離與施壓」。對此，大陸國防部發言人吳謙今（27）日回應，這是惡意挑動兩岸對立對抗，用心險惡。至於提及台海越發緊張可能走向1996年台海危機，吳謙再次重申和平統一的底線，並且痛批「台獨」帥台海緊張根源，「鬧越歡，死越快。」

吳謙指出，「台灣是中國的台灣，台灣問題純屬中國內政，解決台灣問題是兩岸中國人自己事。」關於有關報導，惡意挑動兩岸對立對抗，用心險惡。

吳謙進一步說，解放軍開展對台軍事演訓針對的是台獨分裂勢力和外來干涉，目的是維護國家的主權和領土完整，維護台海地區的和平穩定。

《東森新媒體ETtoday》追問，「近年大陸多次展開大型軍演，以及強調做好台獨重大事變充分準備。台灣方面日前也宣佈「國安17條」應對，未來台海角力只會有增無減，雙方互相緊逼之下，外界憂慮也不樂見兩岸是否會走向類似1996年台海危機局勢？」

對此，吳謙表示，「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉才是台海局勢緊張的根源所在。「我們願以最大的誠意，盡最大的努力實現和平統一的前景，但絕不允許台灣從祖國分裂出去，『台獨』鬧得越歡，就會死的越快。」

根據美媒《華爾街日報》以「中國已經準備好封鎖台灣」為題報導運用五種手段攻擊、建立封鎖、填補兵力空缺、切斷聯繫、網路來「封鎖台灣」不需要入侵，就能夠試探台灣的防衛能力，同時扼殺其經濟，削弱抵抗決心，最終誘使台灣投降。但此舉也可能被視為戰爭行為，擾亂全球貿易，引發國際危機。