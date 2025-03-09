小米不只賣車！「一次性不銹鋼杯」剛上市賣到斷貨

▲小米開賣一次性不銹鋼杯，結果賣到斷貨。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

小米商城近日上架一款「一次性不鏽鋼紙杯」的「閃電黃」產品，自上線以來，被迅速搶購一空，甚至一度登上熱搜榜。由於銷量超乎預期三倍，小米創始人雷軍在直播中表示，這款產品設計初衷是為了推動環保，減少一次性紙杯的使用，後來他們用小米Ultra車款的「閃電黃」生產出這個產品，沒想到受到熱愛，正在讓生產線補貨。

這款「一次性不鏽鋼紙杯」容量為350ml，採用304食用級不鏽鋼材質，可緊密疊放，方便攜帶存儲，有不鏽鋼的耐用性，更兼具紙杯的便捷性，上架後，消費者反應出乎意料的好，原本售價29.9元（人民幣，下同，約新台幣135元），但網路炒至最高198元（約新台幣612元），而且很多人大方分享使用心得，認為真的是一次性紙杯的「完美替代品」。也有消費者表示雖然售價稍微偏高，可是能做環保且耐用，還是非常值得購買。

▲▼小米開賣一次性不銹鋼杯。（圖／翻攝微博）



擅長行銷的雷軍，5日也在微博發文，公開為不鏽鋼紙杯徵名。他在PO文中寫道「不銹鋼做的一次性紙杯形狀的杯子。大家覺得叫啥名字？」有「米粉」建議，應該命名為「米桶」，也有人建議取名為「OK杯」、「巨能喝」等等，還有網友說，「叫啥名字不重要，啥時候補貨才重要」。

在業界，這款產品的推出也引起了廣泛討論。許多專家認為，小米此次推出的「一次性不鏽鋼紙杯」，不僅展示了其在產品設計和創新方面的實力，也為其他企業樹立了榜樣。某業內專家指出，「小米的這款產品具有很強的市場潛力，未來有望成為行業標杆。」