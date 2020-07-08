民進黨中市黨部主委11日交接　黨員數暴增2千多人

▲民進黨新任市黨部主委李天生（右）表示，將持續爭取年輕人入黨。（圖／李天生提供）

記者鄧木卿／台中報導

民進黨台中市黨部新任主委李天生響應黨主席蔡英文「辣台派集合！520入黨行動上線」行動，統計5、6月兩個月，台中市有2178人申請入黨，黨員數達到2萬5千420人，李天生8日強調，將繼續爭取更多年輕力量加入陣營，共同守護台灣的民主自由。

李天生指出，蔡主席上任後交付任務就是要持續吸引更多年輕人加入，一起用行動改變台灣，在台中市黨部努力宣傳之下，截至6月底有2178人申請入黨，多數為年輕朋友，並且是經由網路自主加入，顯示民進黨的理念獲得年輕一輩的認同和支持，未來市黨部將繼續努力壯大民進黨團隊，適時反應民意，為台中市民爭取更大的福祉。

李天生說明，截至6月底，台中市黨員有2萬5千420人，其中終身黨員132人，黨員年齡結構有些偏高，因此黨部將持續和社會對話，擴大栽培年輕世代的優秀人才，提供年輕世代機會，在老幹新枝的基礎上，一起並肩邁進，迎向瞬息萬變的局勢。

民進黨市黨部日前已完成改選，除李天生是同額之外，還選出執行委員16人、評議委員9人、全國黨代表31人及市黨代表75+1人（原住民），訂7月11日舉行交接典禮。

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