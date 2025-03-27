「黃子佼是整個產業鏈的源頭」　律師提4原因：不能被原諒

記者葉國吏／綜合報導

藝人黃子佼持有2259部未成年人性影像一案，一審判8個月，併科罰金。對此律師林智群痛批這樣一個指標案件判這麼輕，「不啻給那些噁男一個訊息，就是這個事情沒什麼。」直言黃子佼的惡，就在於他就是這一切的源頭。

▲藝人黃子佼案在網路引發撻伐聲浪。（圖／記者黃哲民攝）

林智群27日針對黃子佼案在臉書發文，表示黃子佼購買的這些影片中，不少少女甚至展示學生證以證明自己就讀的學校，而有一位少女被高級會員指名，拍攝了超過200次的不堪影片。林智群強調，這些未成年少女一步步被誘騙，最初只是被稱讚漂亮並拍攝清涼照，之後被要求拍攝尺度更大的影片，並受到威脅不能告訴家長或老師。

林智群在貼文中批評黃子佼是整個產業鏈的源頭，沒有這種需求就不會有供給。他指出，黃子佼購買這些影片的行為導致網站繼續維持運作，並招募更多未成年少女拍攝不堪影片。黃子佼辯稱不確定影片中的少女是否未成年，但林智群認為這樣的說法毫無說服力，因為影片中明顯有未發育的身體特徵。

林智群指出，黃子佼稱購買這些影片是為了舒壓，這樣的說法無視了背後對未成年少女造成的傷害。林智群表示，黃子佼自己也有女兒，卻如此對待其他人的女兒，實在令人無法接受。他認為一審判決黃子佼8個月並併科罰金的刑罰過輕，這樣的判決對於其他類似行為者傳遞了錯誤訊息，可能會讓他們認為此類行為「沒什麼大不了」。