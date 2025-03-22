誤信貸款廣告落詐騙陷阱　23歲帽T男臨櫃提款...淪車手被送辦

▲桃園市李姓男子昨天下午在桃園區某銀行臨櫃欲提領帳戶內現金，行員通報警方該帳戶為警示帳戶，員警到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓男子昨（21）日到桃園區某銀行臨櫃欲提領帳戶內剩餘十餘萬存款，行員查出該帳戶為警示帳戶，因此通報桃園警方到場處理，員警到場查出該帳戶內為被害人匯入款項，但李男堅稱是要支付廠商的貨款，員警再三追問下，李男坦承在網路上欲貸款，代辦公司提供此帳戶，要他依照指示辦理，不知道自己已陷入詐騙陷阱淪為車手，警方帶回偵訊後依詐欺罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

桃園警分局指出，昨天下午1時許，中路派出所接獲轄區某銀行通報，有男子臨櫃欲提款帳戶出現異常，請員警到場處理，警員鐘嘉呈、賴俊傑立即到場處理，發現23歲李姓男子臨櫃要結清帳戶所有十餘萬元存款，員警查出其帳户內有詐騙受害人匯入款項已列為警示帳戶，李男辯稱自己從事成衣工作，帳戶內存款是要支付廠商的貨款，員警則質疑李男說詞，要他說出實情，否則將依詐欺罪嫌送辦。

▲桃園市李姓男子昨天下午在桃園區某銀行臨櫃欲提領帳戶內現金，員警到場處理後提醒李男已成為詐騙集團車手。（圖／記者沈繼昌翻攝）

李男才坦承，自己確實從事成衣工作，日前欲貸款透過網路廣告聯繫代辦公司，對方聲稱若要貸款需通過審查，經過審查通過後會將貸款存入指定帳戶內作為薪資證明，再請他將帳戶存款提領再將提款卡寄給公司保管，因此不疑有他依照指示辦理，卻不知道自己陷入詐騙陷阱。

員警指出，該帳戶內係被害人被詐騙後將款項匯入成為警示帳戶，李男依照詐騙集團指示前往結清帳户提領款項，卻不自知已成為詐騙車手，這是新的詐騙手法，經員警與行員分析後，李男才恍然大悟自己淪為詐騙集團車手，員警將李男帶回偵訊，依詐欺罪嫌法函桃園地檢署偵辦。

桃園警方呼籲，詐騙手法日益翻新，民眾若欲投資理財應循正當管道，切勿相信網路不實廣告訊息，以免成為詐騙受害人甚至淪為車手共犯。