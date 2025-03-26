外送員取餐與涼麵老闆爆衝突　各持斧頭、鐵棍對決滿身血送醫

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市鄧姓外送員昨（25）日傍晚到桃園區永安北路上某家涼麵店取餐，突然與林姓業者起口角，2人分持甩棍與斧頭互毆紛紛掛彩，桃園警分局同安派出所快打部隊3分鐘內到場處理，將2人隔開後訊問原委，並迅速請119將2人包紮治療後，因2人互控傷害與殺人未遂罪嫌，警方依規定受理報案釐清案情後送辦。

▲桃園市鄧姓外送員昨晚到永安北路上某家涼麵店取餐，突與林姓業者口角，2人分持甩棍與斧頭互毆都掛彩，警方快打部隊迅速到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，昨晚6時許接獲通報，桃園區永安北路發生互毆傷害案，同安派出所立即啟動快打部隊到場處理，3分鐘內抵達現場將39歲鄧姓外送員與60歲林姓涼麵業者隔開，2人右臂與頭部等處均血流如注，立即通報119到場協助包紮治療。

▲桃園市鄧姓外送員昨晚到永安北路上餐廳取餐，與林姓業者互毆，警方快打部隊與119救護人員到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方初步調查，本案疑似鄧姓外送員取餐時嫌業者動作慢，揚言要取消訂單引發林姓業者不滿遂起口角，林姓業者拿出斧頭朝鄧揮舞，鄧也不甘示弱跑去機車上取出三節甩棍迎戰，雙方互毆導致鄧男右臂有撕裂傷、林男則頭部撕裂等傷勢，因店家內未架設監視畫面，員警將2人隔開避免再度發生衝突，根據雙方說詞釐清案情，因2人堅持互提傷害與殺人未遂告訴，警方依規定受理報案製作筆錄後將2人都移送桃園地檢署偵辦。

桃園警方呼籲，民眾若遇糾紛應理性處理，絕不容許以暴力手段方式解決爭端，違法者警方將依法究辦，決不寬貸。