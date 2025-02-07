不止柯建銘！桃園議員黃瓊慧接恐嚇電話　嗆：下1個槍斃妳

▲桃園市民進黨籍市議員黃瓊慧今天在臉書發文，服務處接獲恐嚇電話。（圖／翻攝自黃瓊慧臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市民進黨籍市議員黃瓊慧今（7）日在臉書發文「輪到我們接獲恐嚇電話，剛剛有人打電話到服務處，說要槍斃我」隨即掛電電話；桃園警分局證實已接獲報案，立即成立專案小組，並報請桃園地檢署指揮偵辦，同時將加強議員服務處及住宅周邊區域巡邏，並調閱相關來電通聯紀錄積極偵辦。

繼民進黨立法院黨團總召柯建銘日前接獲電郵死亡威脅後，民進黨桃園市議員黃瓊慧今天也接到恐嚇電話，黃瓊慧除立即報案外，也在臉書上發文「我與助理都很害怕，有先通知景福派出所加強巡檢！而我在跑行程，跑完會與接電話的同仁去派出所報案！

接電話的助理表示，對方一開始有確認是不是黃瓊慧的辦公室？助理回答是，然後那男子罵了一段話，大意是「她管那麼多不怕被槍斃嗎？」「下一個就輪到她被槍斃！」然後罵了很長一段髒話隨即掛斷。

▲針對桃園市民進黨籍市議員黃瓊慧服務處接獲恐嚇電話，桃園警方強調已成立專案小組積極偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，景福派出所於下午1時15分許接獲市議員服務處來電，表示工作人員接獲不明恐嚇電話，涉嫌出言恐嚇等不法行為。警方立即由偵查隊、景福派出所組成專案小組，立即調閱相關來電通聯紀錄，並報請桃園地檢署檢察官指揮積極偵辦。

桃園警分局強調，警方已主動進行追查涉嫌人，並加強議員服務處及住宅周邊區域巡邏，以防制滋擾事件發生。警方呼籲民眾應保持理性態度，切勿有過激或任何違法違序行為，如有任何違法情事，必將深究嚴辦。