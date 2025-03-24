八仙塵爆10週年！傷友陳依欣回饋家鄉　牽線JINS公益助學

▲八仙塵爆傷友陳依欣（右一）回饋家鄉，牽線並攜手日本眼鏡品牌JINS，助學花蓮市子弟。（圖／花蓮市公所，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2015年「八仙塵爆」震驚全台，「豆腐千金」陳依欣，當時全身遭遇70%燒傷，經歷痛苦漫長的醫療及復健，依然樂觀面對的她，持續以實際行動回饋社會。陳依欣牽線，攜手日本眼鏡品牌JINS提供公益配鏡服務，鼓勵花蓮市表現優異的清寒國中小學生，以更清晰舒適的視野，開啟更寬廣的眼界。

「常有人問我，八仙塵爆帶給我的最大改變是什麼？」我覺得對我來說，最大的收穫應該是我漸漸學會接受「不一樣的自己」。八仙塵爆即將屆滿十周年，陳依欣仍保持著樂觀心態，與身上因受傷而失去排汗功能的皮膚、疤痕共處，而一路走來，因為受到無數人的幫助與鼓勵，陳依欣一有機會就希望能回饋社會。5年前她回歸職場，就曾積攢部分薪資捐給花蓮市公所慈愛基金。秉持回饋家鄉的信念，這次在陳依欣居中牽線下，日本眼鏡品牌JINS攜手花蓮市公所一起做公益，提供免費配鏡服務給花蓮市表現優異的弱勢學子，讓陳依欣實現回饋社會的心願，幫助花蓮的孩子。

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▲JINS為花蓮市學子提供公益配鏡，市長魏嘉彥致贈感謝狀予JINS台灣總經理邱明琪（中）。

八仙傷友、花蓮子弟陳依欣攜手企業回饋社會，受到花蓮市長魏嘉彥大為讚許並表達支持，20日親自致贈感謝狀予JINS台灣總經理邱明琪。

▲JINS台灣總經理邱明琪表示，將持續做公益，發揮企業社會責任，幫助更多需要幫助的人。

日本眼鏡品牌JINS一直與花蓮有著深厚連結，2024年4月3日花蓮遭遇強震，JINS捐款200萬元賑災，更提供受災戶免費維修、更換眼鏡的暖心服務。並在廢鏡新思計畫結束巡展後，將可愛的塗鴉牆捐贈給花蓮新城國小，作為校園永續教育的教材。這次JINS與花蓮市公所一起做公益，針對花蓮市表現優異的清寒學子，共將發出50張獎勵兌換券，而受贈學生持券即可到JINS花蓮門市免費配鏡。JINS除了傳遞在地關懷與愛心，也希望帶給學子們舒適的配戴體驗與清晰的視野，開啟無限眼界。

在八仙塵爆事件將滿十週年之際，陳依欣回饋家鄉、攜手企業做公益的舉動，不僅充滿正能量，更是別具意義。