英語學習新玩法！青埔教育基金會親子故事活動助雲林孩子接軌國際

▲青埔教育基金會於今（22）日在雲林土庫國小成功舉辦「親子英語說故事」活動。(圖／青埔教育基金會提供，以下同)

地方中心／雲林報導

青埔教育基金會於今（22）日在雲林土庫國小成功舉辦「親子英語說故事」活動，旨在提升孩子們的英語學習興趣與自信。活動由基金會董事長張嘉郡、英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）及多位Chevening英國政府獎學金得主共同參與，為孩子們帶來了一場充滿英倫風情的親子英語閱讀與文化體驗。

▲青埔教育基金會董事長張嘉郡(右)、英國在台辦事處代表包瓊郁為孩子朗讀經典英語繪本。

在活動中，張嘉郡與包瓊郁為孩子們朗讀經典英語繪本，兩人以生動的語調和形象的肢體動作，引導孩子們沉浸於故事的魅力之中。包瓊郁表示，她非常高興能與這群充滿好奇心的孩子們分享交流，並強調語言不僅是溝通的工具，更是理解世界的橋樑。她希望孩子們能透過閱讀，培養對英語的興趣，勇敢探索更廣闊的未來。

此外，Chevening英國政府獎學金得主們也為孩子們帶來了有趣的文化體驗，與他們共同製作英國經典的橘醬三明治。孩子們在活動中小心翼翼地攪拌橘醬，塗抹吐司，並品嚐自己親手製作的美味點心，現場瀰漫著甜美的果香。這些活動不僅讓孩子們體驗了英國文化，也增進了他們對英語學習的興趣。

▲包瓊郁代表表示，她很高興能來到雲林與這麼多充滿好奇心與學習熱忱的孩子們交流。

Chevening 英國政府獎學金在台灣開辦超過30年，每年選送優秀台灣學生到英國攻讀碩士，已經培育了許多優秀的英國校友在台灣各個領域貢獻專業，也持續透過校友網絡回饋台灣社會。與會學生興奮地分享說：「原來英國的下午茶這麼有趣！這次活動讓他覺得英語學習非常有趣，更有自信和勇氣開口講英語。」

張嘉郡表示，自112年起，基金會便開始推動「親子英語說故事」計畫，並在虎尾、鎮東和崙背國小取得豐碩成果。此計畫結合英語學習與快樂、創意，提升家長的英語說故事能力，並提供各種故事資源和教學工具，支持家長在日常生活中進行培訓。透過英語繪本故事及手作體驗，讓孩子在愉悅的氛圍中學習語言，激發對英語的興趣與自信。

張嘉郡進一步指出，語言學習應該是一件快樂的事，而英語閱讀則是通往世界的大門。看到孩子們投入繪本故事，開心地用英語表達自己，她相信，只要有合適的學習方式，孩子們一定能自信開口，愛上英語。青埔教育基金會將持續在崙背、麥寮及僑真國小等校推動親子英語共學，策劃更多有趣且富有教育意義的活動，讓孩子的學習不僅限於課堂，而是成為生活的一部分，邁出更加自信的步伐。