新光三越氣爆釀5死！火調報告明出爐　爆炸原因：有瓦斯殘留

▲▼台中消防局明天將派專人將新光三越氣爆鑑定報告送到警六分局。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

台中市新光三越氣爆案釀成5死38傷，意外發生已45天，氣爆原因一直受到外界關注，台中市消防局長孫福佑曾在市議會允諾會在3月底前釐清氣爆原因，火災調查科長陳明德今（27）日證實，預計明天會派專人將鑑定報告送到轄區警察局第六分局，再由警方併卷送交台中地檢署，消防局不會公布鑑定結果。據了解，爆炸的原因指向管線中有瓦斯殘留。

新光三越氣爆原因一直備受關注，台中地檢署專案小組也9度進入現場勘查，至今累計傳喚傳訊百貨公司職員、瓦斯業者、裝修及拆除業者、消防器材業者等證人42人（57人次），暫時無人轉列被告。

陳明德表示，為了盡快且完整的釐清氣爆真相，火調科全部14人總動員，兵分多組約詢相關人員、勘察現場，日夜趕工，草擬鑑定報告書，昨晚更是熬夜加班到今天凌晨3點，預計明天將把鑑定報告送交第六分局。

至於氣爆的真正原因，台中消防局方面三緘其口不願透露，但據了解，根據消防局公布的熱顯像儀，當時室內溫度僅在19度至24度，並非高溫，卻仍造成多人燒燙傷的原因，應是仍有瓦斯殘留在管線中，遇上施工火花引發爆炸，至於責任歸屬，有待檢方進一步認定。

新光三越公關協理張家齊表示，由於不知鑑定結果，無法做出回應，一切配合檢方調查。