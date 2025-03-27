不只是維和？　馬克宏：歐洲駐烏部隊「可回應俄國攻擊」

▲馬克宏對歐洲維和部隊提出最新評論。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）26日表示，如果遭到俄羅斯攻擊，正在研議中、可能部署在烏克蘭的「歐洲維和部隊」，可以做出相關回應。

馬克宏與英國首相施凱爾（Keir Starmer）共同領導盟國集團「志願者聯盟」（coalition of the willing），向烏克蘭派遣維和部隊，遏止俄羅斯再次攻擊該國，以達到永久和平。馬克宏甚至提議，部隊可以部署在烏克蘭的「重要城鎮」。

馬克宏26日表示，如果俄羅斯再次侵略烏克蘭，歐洲維和部隊也會遭到攻擊，「我們的士兵參戰及部署時，是在回應總司令的決定。如果他們處於衝突局勢之中，也會做出回應。」

▲馬克宏近期積極主導歐洲各國支持烏克蘭的行動。（資料照／路透）



馬克宏表示，歐洲維和部隊不會駐紮在烏克蘭前線，也不會第一時間、直接與俄軍交戰，而是成為「阻止俄羅斯人再度進攻的力量」，「透過把持重要城鎮與戰略基地，標誌著多個歐洲政府與盟友的明確支持。」

馬克宏並未說明，在俄羅斯再次發動攻擊的情境中，他設想歐洲維和部隊將採取何種行動，但強調「我們不會在前線，也不是去戰鬥的，但我們是在那裡保證永久和平。這是一種和平主義的手段。如果他們再次決定發動侵略的話，屆時唯一引發衝突與好戰局面的，就是俄羅斯。」

27日上午，馬克宏預計在總統官邸愛麗舍宮（Elysee Palace）會晤另外31國代表，討論烏克蘭議題，參與國家比他今年2月在巴黎舉辦的第1場峰會更多。根據法國總統辦公室的說法，這證明了幫助烏克蘭的聯盟正在聚積力量。