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疊石藝術季！國內外藝術家就地取材創作　七星潭化身天然美術館

▲▼八位國際知名地景藝術家，就地取材創作簡約卻富有張力的疊石藝術。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

八位國際知名地景藝術家，就地取材創作簡約卻富有張力的疊石藝術。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府與新城鄉公所舉辦「曼波新城太平洋國際疊石藝術季」，邀請國內外藝術家於七星潭賞星廣場旁海灘進行疊石創作，花蓮縣政府觀光處處長余明勲於26日上午與藝術家進行交流，透過本次疊石藝術季讓國內外藝術家在世界級的景色中進行疊石創作交流，結合地景及漂流木，將七星潭海岸轉化為天然美術館。

▲▼八位國際知名地景藝術家，就地取材創作簡約卻富有張力的疊石藝術。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

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▲▼部分作品已完成，其他作品將於清明連假前完成，民眾已可前往欣賞。

今年邀請共8位國際知名地景藝術家，包含來自英國的James Brunt、Jon Foreman、瑞典的Pontus Jansson，以及台灣的藝術家馬耀、林立仁、了嘎·里外、黃裕榮，與東華大學藝術與設計系蔡文慶教授及學生創作團隊等共同參與，他們以「就地取材、與自然共創」的創作理念，透過堆疊、排列與構築等方式，運用海灘上的石材與漂流木進行創作，讓藝術與自然景觀融為一體，展現出簡約卻富有張力的藝術語言。

▲▼八位國際知名地景藝術家，就地取材創作簡約卻富有張力的疊石藝術。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

活動將持續至8月份，目前到七星潭可見到國內外藝術家創作的身影，其中部分作品已完成，其他作品將於清明連假前完成，後續還有一般民眾創作比賽、音樂表演及石藝展覽，也串聯了地方文化資源，5月份每週末規劃主題特色市集，匯聚在地職人的匠心手作與特色風味美食，打造具互動性與生活感的藝文場域，讓遊客可在觀賞藝術作品之餘，也能選購地方特色商品，深化對花蓮石材工藝的認識。

▲▼八位國際知名地景藝術家，就地取材創作簡約卻富有張力的疊石藝術。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

處長余明勲表示，花蓮國際石雕藝術季遠近馳名，同時七星潭亦以鵝卵石海灘為特色，更有疊石傳說，相傳疊起七顆以上的石頭，感情就會受到祝福而長長久久，透過疊石藝術更是提升至國際藝術層次，希望為花蓮再創造新亮點。

▲▼八位國際知名地景藝術家，就地取材創作簡約卻富有張力的疊石藝術。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

藝術家James Brunt表示相當感謝花蓮縣政府和新城鄉公所的邀請，花蓮風景相當美、非常適合疊石和旅遊，人也很友善，也邀請花蓮後續前往蘇格蘭的歐洲盃疊石頭錦標賽，與花蓮一起舉辦世界級的國際疊石賽事。

▲▼八位國際知名地景藝術家，就地取材創作簡約卻富有張力的疊石藝術。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

七星潭作為花蓮最具代表性的自然景點之一，擁有壯麗的山海景緻與獨特的卵石海灘地形，是進行疊石藝術創作的絕佳場域，隨著國內外藝術家陸續進駐創作，一件件與自然共生的藝術裝置將在海灘上展現，藝術作品隨著日夜光影變化展現不同風貌，誠摯邀請民眾一同走訪七星潭，近距離欣賞藝術家與大自然共譜的創作篇章，感受石頭在風、光與時間中訴說的平衡與靜謐。

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