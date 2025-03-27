見證一世情緣！花蓮壽豐戶政推「山盟海誓證書」　永存幸福印記

▲▼花蓮縣壽豐鄉戶政事務所特別推出「山盟海誓證書」，為新人打造獨一無二的愛情見證。 （圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

結婚，是人生中最重要的承諾之一，為了讓這份承諾更具紀念意義，花蓮縣壽豐鄉戶政事務所特別推出創新服務—「山盟海誓證書」，為新人打造獨一無二的愛情見證。

壽豐鄉依山傍海，擁有台9線（山線）與台11線（海線）環繞的美景，象徵著堅定與深遠的愛情，因此「山盟海誓證書」應運而生。這份證書不僅不同於傳統結婚證書，更融入地方特色與愛情故事，讓結婚登記成為一段溫馨而珍貴的回憶。

「山盟海誓證書」內容包含：

✔ 愛情宣言：記錄新人專屬的愛情故事。

✔ 海誓山盟：許下兩人相守一生的結婚誓言。

✔ Match made in heaven：百年好合，搭配照片紀念永恆時刻。

✔ 山之言海為憑：過去結婚講求媒妁之言、父母之命，如今則透過壽豐鄉的山海特色，見證這段幸福姻緣。

✔ 山海戶所見證：由壽豐戶政事務所正式受理結婚登記，見證新人幸福時刻。

為了提升紀念價值，壽豐戶政事務所特別提供「山盟海誓證書」搭配膠膜與信封，新人可以自行編輯證書內容並貼上照片，戶政所也提供免費護貝服務，讓這份美好承諾得以長久保存。

壽豐戶政事務所不僅為新人送上最真摯的祝福，也展現地方特色與人文關懷，讓每一對攜手步入婚姻的伴侶都能留下獨一無二的幸福印記。

花蓮縣壽豐鄉戶政事務所誠摯邀請即將步入婚姻的新人，一同在壽豐的青山碧海間，許下「山盟海誓」，開啟幸福美滿的新篇章！

