　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

《能醒能走》英文版　全球見證“Miracle Recovery of Brain Injury”

▲▼花蓮慈院與經典雜誌出版團隊合作，自原中文書選出13篇故事翻譯成英文版。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼花蓮慈院與經典雜誌出版團隊合作，自原中文書選出13篇故事翻譯成英文版。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

4年前，花蓮濟醫院林欣榮院長與中西醫合療團隊發表《能醒‧能走》，收錄25個真實病人故事，分享他行醫40年的腦醫學救命筆記，連年熱銷追印；9月15日傍晚，在國際慈濟人醫年會靜思書軒展場的簽書會，甫上市的英文版能醒能走“Miracle Recovery of Brain Injury”，可讓來自全球各地的慈濟義診志工及海外讀者，即使不熟悉中文也能深入字裡行間，見證生命奇蹟。

國際慈濟人醫年會9月15日到17日在花蓮靜思堂登場。國際慈濟人醫會於1996年成立，總會設於臺灣。在臺灣有12支義診隊伍；在海外，有11個國家共58個據點；除了新冠肺炎疫情期間，海內外的義診團隊每年都會趁著中秋佳節，回到花蓮參加年會，並與證嚴上人團聚。

▲▼花蓮慈院與經典雜誌出版團隊合作，自原中文書選出13篇故事翻譯成英文版。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

15日下午，林欣榮院長與在非洲莫三比克的師姊蔡岱霖以「風月同天」分享當地的賑災、義診後，5點30分，隨即在靜思書軒展場，展開小型的中英文版「能醒能走」簽書會。

「用案例分析專業、用實例講述醫療、用細心看見用心」是《能醒能走》這本書的特色。深刻體會病人的生命沒有「等待」二字的林欣榮院長表示，在花蓮慈濟醫院醫療團隊的努力下，已翻轉過去「後山」醫療落後的刻板印象，常有重症病人慕名自外縣市，甚至自海外來到花蓮求治。

▲▼花蓮慈院與經典雜誌出版團隊合作，自原中文書選出13篇故事翻譯成英文版。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼在國際慈濟人醫年會靜思書軒展場的簽書會。

許多海外志工因不熟悉中文，一直期待能有英文版的《能醒能走》；為滿足讀者的需求，花蓮慈院與經典雜誌出版團隊合作，自原中文書選出13篇故事翻譯成英文版，從醫療團隊與病人之間，讓讀者不僅可以閱讀腦瘤、腦中風、腦傷……等難症、重症的醫治過程，同時可以了解大腦各部位的功能。

例如罹患惡性腦瘤的阿鳴，因為腫瘤長在額葉，受腫瘤擠壓的影響，讓他平日的執行力與判斷力發生變化，家人起初還以為他是被「卡到」，四處問神；事實上，卡到病人的不是牛鬼蛇神，而是腫瘤。

▲▼花蓮慈院與經典雜誌出版團隊合作，自原中文書選出13篇故事翻譯成英文版。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

又例如，有一個遠嫁他鄉的年輕的女病人小卉，因為腦幹梗塞性腦中風，雖經緊急放了一支支架救回生命，卻出現閉鎖症候群，於是返回家鄉找林欣榮院長進一步治療。閉鎖症候群症狀往往是除了眨眼以及眼球轉動之外，不僅無法有任何臉部表情以及肢體動作，更被剝奪了言語咀嚼、吞嚥、呼吸等功能。

小卉到院之後，經血管攝影檢查，林欣榮院長指出，醫療團隊決定在她的基底動脈再加放兩支支架，並在手術後開始接受內生性幹細胞療法、中西醫合療。多年過去了，小卉已可以站起來走幾步路，簡單的口語溝通、滑手機、打字，小卉的進步也給醫療團隊許多正向的鼓舞。

▲▼花蓮慈院與經典雜誌出版團隊合作，自原中文書選出13篇故事翻譯成英文版。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

林欣榮院長指出，長者常見的腦神經疾病有巴金森、腦部大小血管阻塞、腦積水、腦萎縮症，而且可能同時有二種以上的疾病，書中故事裡就有被診斷嚴重巴金森病的病人，他嚴重的動作障礙及尿失禁，竟是水腦症的症狀，於是做了腰椎腹腔引流手術後，那些嚴重影響生活品質的症狀也獲得改善。

過去，因為只有中文版的《能醒能走》，讓許多海外的慈濟志工、民眾不知如何和身邊不熟悉中文的親朋分享，這次“Miracle Recovery of Brain Injury”發行後，首次簽書會即獲得好評：可以在字裡行間看到林欣榮院長與醫療團隊如何幫病人找出真正的病因對治，並鍥而不捨為病人量身打造治療計畫的用心與專業。

ET快訊
快訊／輕航機墜海！　緊急搜救中
快訊／逆向撞釀「1死6傷」！新竹毒男移送　副駕女跛腳現身
快訊／新北烘爐地驚見焦屍！　男陳屍涼亭
「瘋狂小楊哥」公司遭立案調查！　官方首度發聲
遊台遇八仙塵爆「全身80％燒傷」逃死劫！　9年後她從醫救人
「木曜女神」慶祝中秋脫了！　超兇上圍包不住
YTR儒哥瘋傳是富二代　1業配就能月入百萬↑
喪屍開賓士撞死阿嬤！5歲孫女肝臟撕裂　躺ICU與死神搏鬥中

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南男中秋安平賞月　疑遭高空煙火炸傷眼睛急送醫

《能醒能走》英文版　全球見證“Miracle Recovery of Brain Injury”

文化據點feat.在地食農教育DIY課程　9／21小旅行認識集集小鎮

凱米颱風過境後屏東縣指定區域　當地居民得自由撿拾漂流木

林俊憲拜訪帕運桌球銀牌程銘志　爭取提升選手獎金為台南留住人才

逾8700件作品參賽　元智藝設系學生榮獲2024 MUSE創意大獎銀獎

2024地景藝術節　福容桃園機捷A8 店ABar展出「自由飛鳥」

新官上任！　桃園衛生局新任局長賈蔚拜會議長邱奕勝

用路人請注意！台61線北上新豐至觀音段　9／18-23日施工封閉

2024「客家小炒」全國爭霸賽　桃園享味食堂奪總冠軍

婦等紅燈「連人帶車」暈倒　多名騎士急停車上前救援

孫女安靜乖巧給全家抱抱　爺爺一抱...秒變臉大哭XD

新竹毒蟲逆向衝撞釀1死6傷　車內搜出喪屍煙彈、道具槍

新竹賓士逆向猛撞1死多傷！肇事男被搜出「喪屍煙彈」坐遺體旁叼菸

女記者捲京華城洩密！　研究路線照鏡臭臉快閃

舒華唱子瑜新歌「雨琦變電音版」　Minnie公認遊戲爛...3秒就結束XD

光良演唱會外國男獻唱《童話》　深情詮釋：我學的第一首中文歌

男孩大隊接力「接棒往起點衝」　隊友抱頭絕望...他尷尬：跑反了

羅時豐姪子拆夥後「重新上片」　媽媽哽咽不捨：不用管別人說什麼

啦啦隊女神艾璐懷孕了！　宣布退隊：扛起做媽媽的責任

台南男中秋安平賞月　疑遭高空煙火炸傷眼睛急送醫

《能醒能走》英文版　全球見證“Miracle Recovery of Brain Injury”

文化據點feat.在地食農教育DIY課程　9／21小旅行認識集集小鎮

凱米颱風過境後屏東縣指定區域　當地居民得自由撿拾漂流木

林俊憲拜訪帕運桌球銀牌程銘志　爭取提升選手獎金為台南留住人才

逾8700件作品參賽　元智藝設系學生榮獲2024 MUSE創意大獎銀獎

2024地景藝術節　福容桃園機捷A8 店ABar展出「自由飛鳥」

新官上任！　桃園衛生局新任局長賈蔚拜會議長邱奕勝

用路人請注意！台61線北上新豐至觀音段　9／18-23日施工封閉

2024「客家小炒」全國爭霸賽　桃園享味食堂奪總冠軍

快訊／台東外海驚傳輕航機落海　花東海巡急派船艇全力搜救中　

Ella用按摩棒氣到尪！　楊祐寧到「矽膠娃娃主題旅館」爆家庭革命

快訊／逆向撞釀「1死6傷」！新竹毒男4罪移送　副駕女跛腳現身

「新新併」首關！新光金紀念品領至10／3　44萬委託書徵求起跑

台南男中秋安平賞月　疑遭高空煙火炸傷眼睛急送醫

嫦娥六號「月背土壤」首篇研究論文公開　含少量非玄武質物質存在

傳產哥中秋禮金6000元「還加薪7000元」！一票羨煞：拿月餅還報稅

美女主播被盜高鐵點數！怒公開截圖「下最後通牒」：不然就去報警

冬山免費夜景！梅花湖有「巨型水上月亮」　還有彩色燈海超浪漫

諾羅病毒多和1食材有關！營養師曝「5大食物中毒」：烤肉小心了

白文鳥閉眼仰躺「煮沸熱水」被瘋傳　飼主急貼真相笑翻12萬人！

地方熱門新聞

白龍現身嘉義！7000隻萬鷺朝鳳繞谷

南投縣9／19起發放1.635億元重陽節敬老禮金

台61線北上新豐至觀音段　9/18-23日施工封閉

中秋何處去　來桃園八德享受豐富自然景觀

客家小炒全國爭霸賽　享味食堂奪總冠軍

台南南區婦女會365愛心會傳愛送暖

每人3千確定了　花蓮振興券10/12至18發放

東漂青年榮耀花蓮　吉安 「飽寶盒」獲餐盒大獎

2024地景藝術節　福容桃園A8 店展出「自由飛鳥」

桃園衛生局新任局長賈蔚　拜會議長邱奕勝

元智藝設系學生　獲2024 MUSE創意大獎銀獎

嘉義三大飯店推住房及餐飲優惠

台東舊站特區違停亂象　縣府籲民眾守法

屏東縣指定區域　當地居民得撿拾漂流木

更多熱門

相關新聞

花蓮與夏威夷再續姊妹情誼　線上直播全球見證

花蓮與夏威夷再續姊妹情誼　線上直播全球見證

花蓮縣與夏威夷郡自1971年締結姊妹市至今已有53年歷史。夏威夷郡長Mitch Roth與花蓮縣長徐榛蔚相約在美東時間6月7日夏威夷國王節開幕上，隆重舉行續簽姊妹市盟約儀式，花蓮縣長徐榛蔚以花蓮特產玫瑰石版畫相贈，象徵雙方堅若磐石的情誼，夏威夷郡長Mitch Roth則相贈紀念銅像，象徵雙方情誼長存，現場約700位民眾及直播線上的全球觀眾一同見證。

百年新化林場農夫市集見證台南400

百年新化林場農夫市集見證台南400

血癌兒幹細胞移植重生　前新加坡外長來台感恩

血癌兒幹細胞移植重生　前新加坡外長來台感恩

2024備選國民法官初選市府隨機抽選

2024備選國民法官初選市府隨機抽選

林田山原子炭工廠再現風華　見證林業珍貴歷史

林田山原子炭工廠再現風華　見證林業珍貴歷史

關鍵字：

能醒能走英文版見證Miracle Recovery of Brain Injury

讀者迴響

熱門新聞

即／彰化超商驚傳猝死！男躺店內沙發「已有屍斑」

女球迷「大巨蛋觀眾席」當場脫衣！　超胸內衣全露出

竹市賓士逆向猛撞1死6傷　肇事男被搜出「喪屍煙彈」

劉品言烤肉穿細肩背心激辣！　「解放事業線」低胸全看光

不是NIKE！「1品牌球鞋」銷量衝600%　網超愛：日本走1周都不痛

32本進擊的巨人漫畫被丟　兒怒告媽

阿諾遭主持人手伸內衣揉胸！

曹雅雯「深夜帶195國手回家」全被拍

獨／女董座刷738萬買到假愛馬仕　超慘現況曝

台灣「隱形冠軍」跌落神壇　2大廠房淪法拍

侯佩岑「46歲臉蛋變形」！驚見鼻子變90度

中秋節3生肖財運炸裂！5生肖甩開陰霾

漢來集團「長公子」偷情tiktok直播主　身分曝光

漢來集團「長公子」爆不倫戀　與女秘書婚外情

本土劇娜美宣布暫離台灣「遊學菲律賓」！　張家瑋圓夢嗨喊：好期待

更多

最夯影音

更多

婦等紅燈「連人帶車」暈倒　多名騎士急停車上前救援

孫女安靜乖巧給全家抱抱　爺爺一抱...秒變臉大哭XD

新竹毒蟲逆向衝撞釀1死6傷　車內搜出喪屍煙彈、道具槍

新竹賓士逆向猛撞1死多傷！肇事男被搜出「喪屍煙彈」坐遺體旁叼菸

女記者捲京華城洩密！　研究路線照鏡臭臉快閃

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面