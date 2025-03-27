賴士葆車禍女警回報個資　大安分局警轉傳記者...這下慘了

▲立委賴士葆為車禍撞傷人鞠躬道歉後，北市警員因洩漏車禍案件資料遭起訴。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者劉昌松／台北報導

國民黨籍立委賴士葆去年駕車不慎，轉彎撞傷2名過馬路的民眾，事後雙方和解並未提告，但2名女警到場蒐證排解時，透過LINE群組回報事故狀況的當事人資料等檔案，卻被當時在家休息的洪姓交通隊員轉傳給記者，台北地檢署調查後，27日依違反《個資法》起訴洪姓警員。

台北市大安分局在2024年7月9日晚上獲報，瑞安街208巷口發生車禍事故，洪姓派出所警員在晚間9點左右首先抵達現場，確認是車輛左轉時未注意，撞上正要過馬路的2名女子，警方當場先查驗雙方3人身分與車籍資料，發現肇事者是立委賴士葆，受傷2女分別是左腳骨折、頭部撕裂傷。

接著抵達現場的倪姓交通隊女警，則是請賴士葆提供車輛上的行車紀錄器檔案後，以公務用的平板電腦回傳到交通分隊的事故回報群組。雙方當時雖和解，但仍登上新聞版面，賴士葆也因此在媒體前兩度鞠躬表達歉意，不過相關新聞中，筆名「劉銳」的記者卻登出警方當時的現場採證照片，引起當事人不滿。

警方調查是大安分局交通隊另名較為年長洪姓男警，7月10日凌晨從公務群組中看到這件車禍的照片與行車紀錄器檔案後，轉傳給劉姓記者，涉嫌無故洩漏偵查中應祕密的個資事項，造成當事人損害，案經2名女子表明提告後，檢察官依法將洪姓男警提起公訴。